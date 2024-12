Hülkenberg zazářil čtvrtým místem. Dostal ale penalizaci

Hülkenberg, který se od příštího roku vrací do týmu Sauber, za který závodil už v roce 2013, byl vyšetřován za to, že na výjezdu z boxové uličky předjel svého soupeře, což zakazují poznámky ředitele závodu. Od sportovních komisařů dostal penalizaci a na startu klesne o 3 místa.

„Už od včerejšího prvního tréninku jsem měl dobrý pocit a věřil jsem, že se tento víkend rozhodně mohu dostat do top 10, ale takhle dobrý výsledek? Ne, to jsem nečekal,“ řekl Hülkenberg pro Sky Sports F1.

„Řada předních jezdců se trápí, ale naše auto bylo dobré, výborně jsme to zvládli, skvělá kvalifikace z našeho pohledu. Celý rok jsme ukazovali, že to už není jen kvalifikační auto, ale že jsme dobří i v neděli, takže myslím, že zítra bude o co hrát.

„Samozřejmě to bude výzva. Za námi je spousta aut s podobnou rychlostí a samozřejmě i pár rychlejších jako Max (Verstappen), Checo (Sergio Pérez) a Ferrari (Charles Leclerc), takže očekávám náročný závod,“ vybral Hülkenberg jen některá zvučná jména, která v kvalifikaci porazil.

Magnussen v poslední kvalifikaci patnáctý

Svou poslední kvalifikaci za Haas absolvoval také Kevin Magnussen.

Dán bude od příštího roku továrním jezdcem BMW a s prototypem BMW M Hybrid V8 bavorské značky bude závodit ve vytrvalostních závodech. Ve své poslední kvalifikaci ve formuli 1 skončil v Q2 na patnáctém místě.

„Je trochu bolestivé, když byla moje poslední kvalifikace ovlivněna ztrátou výkonnosti kvůli poškození podlahy, ale musím zkrátka jít a zítra to napravit,“ řekl Magnussen.

„Potřebujeme mít dobrý závod a získat pozice. Auto má zjevně rychlost, když jsem byl po prvních jízdách v Q1 třetí a myslel jsem si, že to bude dobrá kvalifikace. Všichni jsou rychlí, nebude to snadné, snad ale zítra postoupím vpřed.“