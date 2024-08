Hülkenberg zavzpomínal na poslední sezónu u Renaultu. Jedním ze zlomů byl závod v Kanadě

Velká cena Kanady 2019 se do historie formule 1 zapsala zejména penalizací pro Sebastiana Vettela, který kvůli tomu přišel o vítězství. Zlomový závod to byl ale také pro Nica Hülkenberga. Renault použil týmovo u režii.

Je 16. nejzkušenějším jezdcem v historii formule 1, ale nikdy nezískal pódium. Nico Hülkenberg debutoval v roce 2010 u Williamsu. Poté jezdil za Sauber a Force Indii a v roce 2017 přišel do Renaultu, kde odjel tři sezóny.

Nejdříve byl jeho týmovým kolegou Jolyon Palmer, poté přišel Carlos Sainz a nakonec jezdil vedle Daniela Ricciara. Příchod Australana znamenal pro Hülkenberga konec u týmu.

„Samo o sobě nebylo těžké být jeho týmovým kolegou,“ řekl Hülkenberg magazínu GP Racing. „Ale myslím si, že se v tomto období v týmu udály věci, zejména s vedením, které pro mě nebyly příliš pozitivní.“

„Když získáte skvělého jezdce, musíte přesvědčit vedení a zaplatit vysokou cenu. Pak ale výkony vozu neodpovídají tomu, jaké by měly být, nebo co bylo vedení slíbeno, a tlak se zvyšuje.“

„Navíc došlo k několika strategickým rozhodnutím, která pro mě nakonec dopadla špatně,“ říká Hülkenberg v narážce na Grand Prix Kanady 2019, kdy dostal od týmu příkaz neútočit na Ricciarda v boji o šesté místo.

„Nechápal jsem to. Šlo o jeden ze zlomových bodů. Dobře, do té doby to byla těžká sezóna, ale rozhodnutí zmrazit pozice? Klidně jsem ho mohl předjet. Měl jsem mnohem čerstvější pneumatiky a mohl jsem ho předjet bez sebemenšího rizika. Pro mě to bylo absurdní vysvětlení.“

„Když se na to dívám zpětně, neměl jsem poslechnout. Samozřejmě by se jim to nelíbilo. Vyvolalo by to třenice. No a co? To se stává pořád, že v týmu vznikají třenice, a pak sezóna pokračuje a vy se přesunete do dalšího závodu. Na věci se velmi rychle zapomene! Myslím si, že poté jsem v druhé polovině sezony už necítil žádnou podporu. Uvědomil jsem si, že s vedením už nejsme tým.“

„To, co jsme vybudovali za předchozí dva roky, se tak trochu rozplynulo. Nebylo to moc dobré a samozřejmě se to projevilo i na mém výkonu.“

Hülkenberg na konci sezóny odešel z Renaultu i formule 1. Poté se stal rezervním jezdcem Racing Pointu a Astonu Martin, díky čemuž se párkrát vátil za volant závodního vozu jako náhradník za nemocné jezdce. Pomohlo mu to v návratu do F1 na plný úvazek s týmem Haas. Od příštího roku bude jezdit za Sauber.

Ricciardo se mezitím přesunul do McLarenu, kde se mu ale nedařilo a Abiteboul skončil ve F1.

„Je zvláštní, že tu po pěti letech už není,“ řekl Hülkenberg o Abiteboulovi. „Já jsem také odešel, ale vrátil jsem se a jsem tu pořád. To něco znamená.“

Hülkenberg měl pocit, že si s Abiteboulem nikdy pořádně nerozuměli, částečně i proto, že o jeho najmutí nerozhodl on, ale Frédéric Vasseur, který pak skončil.

„Je tu také detail, který možná není příliš známý – byl to vlastně Fred, kdo mě přiměl podepsat smlouvu. Byl to on, kdo mě sem přivedl. Ale i on měl problémy a velmi rychle odešel. To byla další změna.“