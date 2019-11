Hülkenberg zatím neví, co bude dělat příští rok

Své jezdce v minulých dnech potvrdili u Alfy Romeo i Red Bullu. Hülkenbergovi tak zbývá jen jedna hypotetická možnost. Přestup do Williamsu ale sám vyloučil.

Kde bude jezdit, to zatím s jistotou sám neví. „Nepodepsal jsem nic a v dohledné době to ani neudělám,“ řekl Hülkenberg.

„Dostal jsem několik nabídek z různých závodních sérií, týmů, ale v tuto chvíli se opravdu nic neděje.“

Jednou z „horkých“ možností je přestup do IndyCar. Hülkenberg ale má problémy s ovály, na kterých nechce jezdit. To by však nemusel být problém.

„Je to jedna z možností, to ano, ale abych byl upřímný, tak jsem nyní docela uvolněný,“ říká Hülkenberg na téma IndyCar. Jeho prioritou je nyní dokončit co nejlépe sezónu formule 1 a pak si chce vzít čas na přemýšlení.

„Rozhodně nemám pocit, že se chci ponořit do něčeho, jen aby závodil.“

Foto: Getty Images / Clive Mason