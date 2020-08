Hülkenberg vysvětlil nutnost zastávky v závěru závodu

Němec také o tomto víkendu nahradil u týmu Racing Point Sergia Péreze, který má stále pozitivní testy na koronavirus. Hülkenberg se v průběhu závodu propadl za Maxe Verstappena a také Charlese Leclerca z Ferrari, který jel pouze na jednu zastávku.

Ke konci závodu čtvrtého Leclerca sice Hülkenberg stahoval, osm kol před cílem ale musel potřetí do boxů kvůli stále horšímu stavu svých pneumatik. Kvůli tomu se propadl až na sedmé místo za Alexe Albona a svého týmového kolegu Lance Strolla.

„Byli jsme donuceni zastavit a vyměnit tu sadu. Myslím, že na obou zadních pneumatikách máme pár pěkných puchýřů. Vibrace během dvou tří kol velmi zesílily. Nemyslím, že by ta pneumatika vydržela do konce. Je to škoda, první polovinu závodu jsme měli pod kontrolou. Ve druhé jsem přezul na druhou sadu tvrdých pneumatik, byla to jako úplně jiná sada pneumatik,“ řekl Hülkenberg.

Hülkenberg absolvoval první závod formule 1 od svého posledního působení u Renaultu v minulém roce. Za Péreze sice zaskakoval na Silverstonu i minulý týden, technické problémy jej ale nepustily na start závodu. Hülkenberg přiznal, že bylo obtížné po tak dlouhé době absolvovat celý závod.

„Naštěstí tyto vozy mají celkem blízko opěrku hlavy, takže jsem si celkem často mohl opřít svou hlavu. Celé tělo, zádové svaly, dokonce i sedačka je kolem hýždí docela těsná. Zítra ráno mě to určitě bude bolet,“ připomenul Hülkenberg fyzickou náročnost závodění ve F1.

„Byl to klidný závod, žádné velké souboje, žádný safety car, jsem ale vděčný. Jsem rád, že to nebylo příliš nabité dramaty, protože to stačilo tak, jak to bylo,“ dodal Hülkenberg, který zatím neví, zda pojede za Péreze i příští týden ve Španělsku. Bude záležet na výsledcích dalších testů na COVID-19.

Ztratil i Stroll

O pozici v závěru závodu přišel o Lance Stroll, kterého předjel v souboji o páté místo Alexander Albon.

„Měl jsem dobrý start a získal jsem nějaké pozice, což obě naše auta dostalo do skvělé pozice. Bylo zábavné bojovat s Nicem a dokázal jsem ho vnějškem předjet v 6. zatáčce, trochu jsem ale probrzdil a on mi dokázal předjetí vrátit,“ řekl Stroll.

„Pak jsme se usadili na 4. a 5. místě, bylo ale jasné, že Leclercovi vyjde strategie jedné zastávky, i red bully byly dnes velmi rychlé.“