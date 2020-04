Hülkenberg vyčkává v "mrtvém" Monaku, kde byl napomenut za porušení zákazu vycházení

32letý jezdec se po loňské sezóně rozloučil s F1, když se Renault rozhodl pro letošní sezónu angažovat Estebana Ocona.

Hülkenberg drží nelichotivý rekord největšího počtu odjetých závodů ve formuli 1 bez toho, aby se umístil na stupních vítězů. Během 177 startů byl Hülkenberg v závodech nejlépe čtvrtý.

V současné době, kdy svět bojuje s nemocí COVID-19, zůstává Němec v Monte Carlu, kde žije a pociťuje také omezení, která byla v souvislosti s koronavirem zavedena.

„Monako se změnilo na mrtvé město. Od 22 hodin večer do pěti ráno je tu zákaz vycházení. Velmi pozorně je to monitorováno a už jsem byl varován. Jsou otevřené jen supermarkety a lékárny. Nemáte co dělat,“ popisuje Hülkenberg situaci v knížectví.

„Během dne můžete jít ven, jít na procházku nebo si sednout na slunci. V jednu chvíli ale zjistíte, že jste prošli všechny ulice ve městě. Možnosti jsou velice omezené. Není to ale tak přísné jako ve Francii, kde musíte mít povolení. V Monaku to nepotřebujete.“

Po odchodu z formule 1 Hülkenberg zatím nemá jasno v tom, co bude dělat, až pandemie koronaviru skončí. Stále se udržuje v kondici, už ale ne tak intenzivně jako v době, kdy minulý rok závodil.

„Stále trénuji, samozřejmě už ne tak intenzivně, jako když jsem aktivně jezdil. V posledních šesti měsících jsem trochu zvolnil, trochu si užívám života, dám si sklenici vína nebo dobré jídlo. Proto jsem teď asi dvě nebo tři kila nad normálem,“ přiznává.

„Nevypadl jsem kvůli tomu ale úplně z kondice. Moje běžecká forma je stále dobrá, nedávno jsem si to testoval. Teď tu samozřejmě není ten tlak. Věděl jsem, že se na poli závodů prvních šest měsíců nic nestane. Trochu jsem tedy zvolnil. Teď jsem ve fázi rozhlížení se, ve které všechno sleduji, ale také dělám věci, které dělám rád, ačkoliv je to omezeno koronavirem.“

Hülkenberg také nedokáže odhadnout, zda současná situace ulehčí nebo naopak ztíží jeho potenciální návrat do formule 1.

„Vše je mimo normální rytmus. Divná sezóna, nekonají se žádná jednání. Situace je pro všechny nová. Pokud sezóna začne, vyvolá to spoustu otázek. Já to mohu pouze sledovat a doufat, že budu ve správnou dobu na správném místě.

„Všichni jsme v tuto chvíli jen pasažéry. Až se svět začne znovu hýbat, ukáže se, co se děje. Je stále začátek roku, nedokážu si představit, že by tuto sezónu nebyla žádná velká cena.“

Foto: Getty Images / Robert Cianflone