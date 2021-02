Hülkenberg vloni zvažoval, zda zaskočit u Racing Pointu. Bál se o svou pověst

Německý pilot zůstal po sezóně 2019 bez závodní sedačky ve formuli 1. Na tři závody se přesto v loňském roce do kokpitu vrátil, když u týmu Racing Point nahradil ve dvou závodech na Silverstonu Sergia Péreze, který byl předtím pozitivně testován na covid-19.

Ještě méně času na přípravu měl pak v říjnu, kdy se teprve v sobotu ráno dozvěděl o tom, že druhý pilot Racing Pointu Lance Stroll se kvůli zdravotním problémům nemůže zúčastnit víkendu na Nürburgringu a on ho má nahradit.

Do prvního závodu na Silverstonu kvůli problému s vozem nakonec vůbec neodstartoval, v kvalifikaci na další závod ve Velké Británii ale zazářil třetím místem, které ale v závodě neudržel a dojel sedmý. Body za osmé místo si připsal i při svém třetím startu na Nürburgringu.

V rozhovoru pro GQ však 33letý Hülkenberg přiznal, že zvažoval odmítnutí příležitosti zastoupit nemocné piloty. Obával se totiž, že by v případě neuspokojivého výsledku riskoval poškození své pověsti a snížily by se tím jeho šance na možnou sedačku u některého týmu F1 v budoucnu.

„Spousta lidí mi nejprve říkala, že to musím přijmout, já ale také hned poukázal na to, že to není úplně bez rizika,“ řekl Hülkenberg v rozhovoru pro GQ.

„Co mohu ztratit? Kdybych to nezvládl, zhoršily by se moje šance na návrat v roce 2021. Ale kdo neriskuje, nic nezíská. I tak nebylo mnoho času nad tím přemýšlet, tak jsem si řekl 'Pojď do toho, věř sobě a svému talentu',“ dodal.

„Racing Point měl vloni dobré auto. Jsem čistokrevný závodník, je to moje vášeň. Důvěra v moje schopnosti byla v tomto případě rozhodujícím faktorem. Jsem typ člověka, který má rád netradiční výzvy a rád dělám možné z nemožného. Důležité je jednoduše věřit si.“

I přesto, že svými výkony úplně nezklamal, závodní sedačku v žádném týmu pro letošní sezónu F1 Hülkenberg nezískal. Stále je však ve hře možnost, že by se stal rezervním pilotem Astonu Martin, na který se bývalý tým Racing Point od letošní sezóny přejmenoval.