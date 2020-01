Hülkenberg vloni jednal s Red Bullem, potvrdil Helmut Marko

Nico Hülkenberg vloni jednal s Red Bullem. Podle Helmuta Marka ale přišla iniciativa ze strany bývalého jezdce Renaultu. Red Bull si nakonec ponechal Alexe Albona a dodržel tak už poměrně dlouholetou tradici, že jezdce mimo svůj program nebere.

„Iniciativa přišla ze strany Hülkenberga,“ řekl Helmut Marko pro Motorsport.com. „V té době jsme nevěděli, jak to bude s Albonem, a tak jsme nechali tuto možnost otevřenou. Ale díky Albonově pozdějšímu výkonu se ukázalo, že u nás nebude místo.“

Marko také připomněl, že Red Bull dosud (kromě prvních let ve F1) dával přednost svým jezdcům z juniorského programu. „Juniorům to dává jistotu. Vědí, že s námi budou mít skvělou příležitost dostat se do formule 1.“

Foto: Getty Images / Charles Coates