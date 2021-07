Hülkenberg vidí příští rok jako poslední šanci vrátit se do F1

Němec ve F1 naposledy závodil vloni, kdy ve dvou závodech zaskakoval u Racing Pointu za Sergia Péreze a Lance Strolla. Letos působí u Astonu Martin jako rezervní jezdec.

Ačkoliv by mohl být jedním z kandidátů na místo u Williamsu, se kterým ve F1 začínal, uvědomuje si, že jeho šance nejsou vysoké.

„Myslím, že vím, jak to dopadne. Každý si to může spočítat a nedělám si iluze,“ řekl Hülkenberg pro Bild. „Dveře u top týmů jsou pro mě zavřené. Musím se na to dívat realisticky, když to nevyjde teď, kapitola formule 1 se pro mě uzavře.“

Hülkenberg drží neslavný rekord, když se zúčastnil 179 závodů bez toho, aby dosáhl stupňů vítězů.

Ovšem bez ohledu na to, jakým směrem se jeho budoucnost bude ubírat, Hülkenberg svého působení ve F1 nelituje.

„Vidím to jako novou příležitost. Měl jsem teď dostatek času nad vším přemýšlet. Ano, udělal jsem pár chyb, možná by se moje kariéra ubírala jiným směrem, ale ničeho nelituji.“