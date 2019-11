Hülkenberg vidí Alfu jako svoji poslední možnost

Složení jezdeckých dvojic pro rok 2020 ještě nepotvrdily týmy Red Bull, Toro Rosso, Williams a Alfa Romeo.

U Red Bullu a u sesterského Toro Rosso se předpokládá, že i v příští sezóně bude za tyto dva týmy závodit stejná čtveřice jezdců jako letos. Na uvolněnou sedačkou u Williamsu po Robertu Kubicovi je pro změnu horkým kandidátem Nicholas Latifi.

Pro Nica Hülkenberga se tak podle všeho nabízí již jen poslední možnost pro setrvání ve formuli 1, a to přestup do Alfy Romeo.

V případě vítěze 24 hodin Le Mans z roku 2015 by se v podstatě jednalo o návrat, Hülkenberg totiž strávil sezónu 2013 u týmu Sauber, který dnes ve startovním poli najdeme právě pod označením Alfa Romeo.

Ve prospěch Hülkenbergova přesunu do Alfy Romeo by mohla hrát i osobnost Frédérica Vasseura, současného šéfa Alfy (Sauberu), který se do švýcarského týmu přesunul z Renaultu, kde s Hülkenbergem spolupracoval. Není tajemstvím, že tito dva spolu mají vzájemný dobrý vztah a nebránili by se další spolupráci.

V neprospěch Nica Hülkenberga a jeho možného přestupu z Renaultu do Alfy Romeo však hraje Antonio Giovinazzi, Ital, jehož setrvání u Alfy bude pravděpodobně podporovat Ferrari. Ani Giovinazziho místo však nemusí být jisté.

„Jestli bych si tam sám sebe dokázal představit? Ano,“ odpověděl dvaatřicetiletý Hülkenberg na dotaz webu motorsport.com, pro který také prozradil, že s Alfou už proběhla určitá jednání: „Samozřejmě, už jsme spolu různé věci probírali.“

Kromě Alfy Romeo se Hülkenbergovo jméno spojovalo také s Williamse, kde by ovšem měl podle všeho v příštím roce vedle George Russella závodit Nicholas Latifi. Hülkenberg by však podle svých slov ani v jiné situaci o Williams zájem neměl.

„Myslím si, že potřebují někoho jiného. Řekl bych, že já nejsem ta správná osoba, nejsem ten správný pilot pro ně,“ řekl Němec o svém možném návratu do britského týmu, kde v roce 2010 debutoval ve formuli 1.

„Nebylo by to dobré načasování vzhledem k tomu, v jaké fázi kariéry jsem já a kde se oni nacházejí. Se vším respektem, závodil jsem pro ně, ale tohle se nestane.“

Ani do role rezervního pilota se účastník 174 velkých cen nechystá.

„Ne, to pro mě vůbec není varianta.“

Pokud by Hülkenbergovi nevyšlo setrvání ve formuli 1 i v příští sezóně, mohl by se poohlédnout po angažmá v jiných šampionátech. Nejpravděpodobnější variantou by byla formule E nebo návrat do FIA WEC a světa Le Mans. Ve světovém vytrvalostním šampionátu si Nico Hülkenberg v roce 2015 připsal dva starty s továrním prototypem Porsche 919 Hybrid třídy LMP 1.

„Nebo bych také chvíli nemusel závodit,“ odpověděl současný pilot Renaultu na dotaz, zda – li zvažuje přesun do jiného šampionátu.

„Zcela upřímně teď nevím. Záleží to na tom, co se stane a kam se to vyvine tady ve formuli 1. Jakmile budu znát odpověď, tak začnu řešit další věci.“

Foto: Getty Images / Charles Coates