Hülkenberg: Verstappenovi se mohu přiblížit na tři desetiny sekundy

Hülkenberg už potřetí v letošní sezóně formule 1 zastoupil jezdce Racing Pointu, když se Lance Stroll necítil dobře během víkendu Velké ceny Eifelu. Již dříve ve dvou závodech na Silverstonu nahradil Sergia Péreze, který měl koronavirus.

Před startem závodu na Nürburgringu přitom Hülkenberg absolvoval jen pár kol v kvalifikaci. Po startu z poslední pozice ale předvedl výborný závod a získal body za osmé místo.

Naději stát se pro sezónu 2021 jezdcem Red Bullu dal Hülkenbergovi poradce týmu Helmut Marko, který řekl, že Němec by mohl být jedním z kandidátů. Red Bull však i nadále podporuje současného Verstappenova týmového kolegu Alexandera Albona.

Hülkenberg by se přesto rád postavil Verstappenovi. Dokázal by se ale dostat do ztráty tří desetin na Nizozemce, jak chce po svých jezdcích Marko?

„Ano, kdybych měl velmi dobrý den,“ řekl Hülkenberg pro Motorsport-Magazin. „Max je absolutní zabiják a z hlediska rychlosti jeden z nejrychlejších, ne-li nejrychlejší. Takže už jen být jeho týmovým kolegou je velkou výzvou. Chtěl bych to zjistit a poměřit se s ním. Uvidíme, jestli na to přijde.“

Hülkenberg by se v roce 2021 rád vrátil do F1, ale jen s týmem, který splňuje jeho požadavky.

„Je to o vývoji toho týmu, o jeho sportovních vyhlídkách. Miluji formuli 1 a rád bych tu pokračoval, ale ne za každou cenu. Pokud jde o auto, je (Red Bull) nejlepší volbou. Je to nejkonkurenceschopnější vůz.“

Brundle by si přál spojení Hülkenberg a Pérez

Bývalý pilot F1 a současný komentátor televizní stanice Sky Sports Martin Brundle by rád viděl Hülkenberga zpátky. Ideálně opět v jednom týmu s jeho bývalým týmovým kolegou Sergiem Pérezem.

„Nico Hülkenberg na poslední chvíli vystřídal Strolla a i když skončil v kvalifikaci poslední, jel v závodě výborně a v případě potřeby agresivně, získal osmé místo a další body pro tým,“ řekl Brundle.

„V posledních osmi závodech, ačkoliv dvakrát dorazil až na poslední chvíli, získal více bodů než Sebastian Vettel (Vettel 8 bodů, Hülkenberg 10 bodů, pozn. redakce). Sergio Pérez a Nico Hülkenberg by pro někoho vytvořili skvělou dvojici...“