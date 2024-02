Hülkenberg: V F1 chci závodit i v roce 2025. Jestli to bude s Haasem? Vše je otevřené

Ačkoliv se to již zdálo málo pravděpodobné, získal před začátkem loňské sezony Nico Hülkenberg díky Haasu opět závodní sedačku v F1 poté, co po tři roky plnil roli náhradníka u týmu Aston Martin, předtím známého jako Racing Point.

Z osobního hlediska mohl být Němec se svým comebackem k plnohodnotnému závodění v F1 spokojen. Rychlostně (především v kvalifikacích) převyšoval kolegu Kevina Magnussena, a stejně tak získal více bodů než jezdec z Dánska.

Z pohledu výsledků však už tak Hülkenberg být spokojen nemohl, protože se jeho nový zaměstnavatel, americký tým Haas, během sezony 2023 hodně trápil a v Poháru konstruktérů skončil na až na desátém místě.

„Problémem vloni bylo, že se nám během celé sezony vůbec nepodařilo zrychlit. Nevyvíjeli jsme. Ano, nějaký upgrade jsme nasadili, ale vůbec nic nepřinesl. Přitom, když sezona začala, tak jsme na tom nebyli špatně. Jenže poté se všichni posunuli, zatímco my zůstali na místě, takže jsme se propadli,“ uvedl Hülkenberg během diskuze se zástupci médií v Bahrajnu, které se zúčastnil i web F1Sport.

„Letos musíme odvést v tomto ohledu lepší práci. Vloni jsme věděli, kde je problém, ale neuměli jsme si s ním poradit. Takže tohle je náš úkol pro letošek,“ nechal se slyšet 36letý pilot.

Vzhledem k tomu, že si Haas velkou část dílů svého monopostu nevyrábí sám, nabízí se otázka, zda má americký tým při udržení tohoto modelu v dnešní F1 šanci na úspěch. Jednoznačnou odpověď nenabízí ani Hülkenberg.

„Těžko říct, kde je náš limit. Oproti loňsku, který byl pro nás náročný, každopádně musíme udělat posun vpřed,“ prohlásil zkušený závodník, kterému na konci letošní sezony vyprší smlouva.

Na otázku, do kdy by chtěl mít jasno o své budoucnosti, Hülkenberg odpověděl:

„Takhle to nefunguje. Není to o tom, co si přeji, ale o příležitostech, které mám. Historicky řeší své sestavy nejprve velké týmy a poté ty menší. Nestresuji se tím. Chci počkat až sezona začne a pak uvidím, co přijde. V roce 2025 chci v F1 závodit,“ ujistil rodák z Emmerichu.

„Zatím jsem s týmem novou smlouvu nediskutoval. Předpokládám, že tyto diskuse začnou během následujících měsíců. Tým, pro který zrovna závodíte, je vždy jednou z variant. Mohou se ale naskytnout i jiné možnosti. Je příliš však brzy,“ uzavřel toto téma Hülkenberg.