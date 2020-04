Hülkenberg? V DTM by zamíchal pořadím, věří Rast

Nico Hülkenberg působil ve formuli 1 v letech 2010 až 2019 a startoval ve 177 závodech. I když se ani jednou nepodíval na pódium, patřil k respektovaným pilotům. V roce 2015 si na dva závody odskočil do WEC, kde s továrním Porsche 919 Hybrid třídy LMP 1 skončil šestý ve Spa a vyhrál 24 hodin Le Mans. V obou případech se v kokpitu střídal s Nickem Tandym a Earlem Bamberem.

Po sezóně 2019 Hülkenberg přišel o sedačku ve formuli 1, jeho místo u Renaultu přebral Esteban Ocon. Okolo německého pilota se poté objevilo mnoho spekulací o možném pokračování jeho kariéry v DTM, podle médií měl vyjednávat s BMW. Německý pilot však veškeré dohady odmítal, smlouvu u BMW pro DTM nepodepsal a rok 2020 chce pojmout odpočinkově.

Do německého seriálu „cesťáků“ by však mohl dvaatřicetiletý pilot zamířit v následujících letech, což by uvítal dvojnásobný šampion DTM René Rast.

„Nico by startovním roštem pořádně zamíchal,“ řekl Rast, jehož vyjádření cituje web dtmnews.cz.

Rastův názor na možný příchod Hülkenberga do DTM sdílí i Timo Glock, bývalý pilot „královny motorsportu“, který v DTM působí už sedm let.

„Je to skvělý chlapík a do DTM se hodí. Je i rychlý, takže si to dokážu dobře představit. Čím větší jména, tím raději proti nim budeme závodit,“ řekl Němec pro server ran.de.

René Rast však zároveň upozorňuje na to, že přestup do DTM nebývá pro bývalé piloty F1 snadný. Ralf Schumacher ve své debutové sezóně v německé sérii v roce 2008 bodoval pouze dvakrát z jedenácti závodů. Výše citovaný Timo Glock v prvním roce v DTM sice získal třetí místo ve Spielbergu a vítězství na Hockenheimringu, obě umístění na stupních vítězů však dělilo šest závodů mimo nejlepší desítku a body.

Výjimku tvořil Mika Häkkinen. V jeho případě byla premiérová sezóna v DTM tou nejlepší. V roce 2005 skončil třetí na Lausitzringu, zvítězil ve Spa a dojel druhý v Istanbulu. Sezónu zakončil na pátém místě. V následujících dvou letech poté v šampionátu skončil šestý a osmý.

V roce 2020 čeká debut v DTM na Roberta Kubicu. Rast předpovídá, že pro Poláka nebude první sezóna v novém prostředí snadná.

„Úplně snadné to rozhodně nebude. Auto DTM je velmi speciální. Porozumět si s pneumatikami v závodě není jednoduché. Pokud navíc nebudou testy, bude to ještě náročnější,“ cituje Rasta web dtmnews.cz. Němec poukázal na fakt, že DTM muselo kvůli koronaviru zrušit předsezónní testování v Monze a následně i v náhradní destinace na Hockenheimringu.

Robert Kubica tak zatím usedl za volant svého BMW M4 Turbo pouze v nováčkovských testech na konci roku 2019.

„Otázkou je, jak to bude vypadat, co se týká délky závodu. Věřím, že bude jezdit vpředu. Ve formuli 1 neměl u Williamsu dobré auto a jezdil vždy vzadu. Působilo to trochu směšně. Jsem si ale jistý, že je opravdu dobrým jezdcem. V minulosti byl obrovským talentem a nebýt nehody věřil bych, že získá ve formuli 1 titul. Jezdit se neodnaučil. Bude se muset jenom přeučit, ale to určitě nebude trvat dlouho,“ zhodnotil Kubicu před startem sezóny 2020 René Rast.

Foto: Getty Images / Charles Coates