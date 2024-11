Hülkenberg už do F1 nepatří. Audi mělo vsadit raději na Micka Schumachera, myslí si Tost

Bývalý dlouholetý šéf stáje z Faenzy Franz Tost se nechal slyšet, že už má Nico Hülkenberg své nejlepší časy za sebou a že by už neměl v F1 působit.

Nico Hülkenberg je v letošní sezoně jasným lídrem amerického Haasu, když získal 31 ze 46 bodů, které tým dosud vybojoval, a dokonce svými výkony zaujal natolik, že si jeho služby do budoucna zajistil Sauber, ze kterého se v roce 2026 stane tovární tým Audi.

Přesto si bývalý mnohaletý šéf stáje z italské Faenzy, která nyní nese název RB, Franz Tost myslí, že už Hülkenberg do královny motorsportu nepatří.

„Několik posledních závodů ukázalo, že Nico Hülkenberg už má svá nejlepší léta za sebou a podle mého názoru už do formule 1 nepatří,“ řekl tradičně upřímný Tost webu F1-Insider.com.

Podle Rakušana měla automobilka z Ingolstadtu vsadit na jiné německé jméno. Konkrétně na Micka Schumachera.

„Určitě bych vsadil na německého jezdce, zejména v této těžké době. To je nejlepší způsob, jak získat zpět zaměstnance automobilky, kteří jsou k formuli 1 kritičtí,“ uvedl dále Tost, kterému se nelíbí ani výběr druhého jezdce ze strany Sauberu, potažmo Audi – mladíka Gabriela Bortoleta.

„V juniorských třídách zatím odvádí dobrou práci, ale skok do formule 1 je obrovský. Na suchu se s vozy jezdí relativně snadno, ale v dešti v São Paulo jste viděli, co se stalo s ostatními velmi chválenými juniorskými jezdci. Oliver Bearman byl často mimo trať, zatímco Franco Colapinto měl dvě vážné nehody. To stálo Williams miliony. Měli se vydat jinou cestou a místo toho podepsat Micka Schumachera,“ sdílel svůj pohled muž, pod jehož dohledem svoji kariéru F1 odstartoval mj. Max Verstappen.

„Mick je navíc ještě mladý a vyhrál obě rozhodující juniorské třídy, což se Bortoletovi zatím nepodařilo. Navíc je velmi rychlý, během dvou let v týmu Haas se neustále zlepšoval a nyní má v roli testovacího jezdce spoustu kilometrových zkušeností se současnými vozy formule 1,“ dodal Tost.