Hülkenberg u Alfy Romeo? Dveře mu zavírá Ferrari, které podporuje Giovinazziho

Antonio Giovinazzi zatím nepodává úplně dobré výkony. Je to sice nováček, ale řada nováčků prokázala své schopnosti hned od první chvíle. Velmi dobře je hodnocen Russell, dobře jezdil ve své první sezóně ve F1 u Sauberu Charles Leclerc.

Ferrari má k Alfě Romeo velmi blízko a bude mít klíčové slovo. Zatím se zdá, že mladý Ital má podporu Scuderie. Pomohl mu i zisk bodů v domácím závodě v Monze.

„V Belgii došlo k chybě, která ho nepochybně potrestala, ale byl na bodech a poté to potvrdil v Monze, kde skončil v první desítce,“ uvedl Mattia Binotto pro Autosport.

„Antonio roste, ale musí být také podporován, jak si zaslouží. Nemyslím, že je tak klidný, jak by měl být, takže si myslím, že je správné, aby jako jeden z našich jezdců cítil důvěru Ferrari.“

„Nyní má Antonio před sebou důležité závody, ve kterých může potvrdit svůj růst. Není to zkouška, ale je to příležitost prokázat, co už ukázal v posledních závodech.“

Giovinazzi debutoval u Sauberu v roce 2017, kdy nahradil Pascala Wehrleina v prvních dvou závodech. V roce 2018 odjel jen závod v Le Mans.

Podle Binotta je právě delší přestávka jedním z důvodů, pomalejšího „rozjezdu“ Giovinazziho. Ital se podle Binotta zlepšuje rychle zejména v kvalifikaci. Problémy má v závodě a to především při soubojích kolo na kolo.

„Myslím, že je to kvůli nedůvěře, která může být spojena s dvěma roky nucené absence, ale na čem záleží, je pozitivní trend,“ dodal Binotto.

Foto: Getty Images / Mark Thompson