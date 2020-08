Hülkenberg stále nedokáže z auta dostat maximum, Stroll v Q3

Sergio Pérez měl ve čtvrtek pozitivní test na koronavirus, kvůli kterému musel zůstat v izolaci a tým musel místo něj najít jiného pilota. Hülkenberg, který v minulosti, kdy se Racing Point ještě jmenoval Force India, za tento tým závodil, dostal povolení zúčastnit se víkendu deset minut před startem prvního volného tréninku.

Racing Point patří v letošní sezóně k nejsilnějším týmům. Hülkenbergovi se ale v kvalifikaci na Silverstonu nepodařilo dostat do závěrečné části, když v kvalifikaci obsadil třinácté místo. Od postupu jej přitom dělilo pouze 65 tisícin sekundy.

„Byl tam větší potenciál a já z toho nedostal vše, vzhledem k situaci je to ale velmi obtížné. Nevím, jestli můžete očekávat, že z vozu získáte za této situace 100 %, byla to malá ztráta. Q3 nebyla daleko. Zkoušeli jsme to s různými směsmi pneumatik,“ řekl Hülkenberg.

Němec také připustil, že cítí fyzickou náročnost řízení současných monopostů na závodním okruhu s řadou rychlých zatáček.

„Tyhle auta jsou bestie. Mají spoustu přítlaku. Nikdy jsem tady v zatáčkách necítil tolik rychlosti. Je to působivé, ale také náročné.“

Hülkenberg bude mít volnou ruku při výběru pneumatik pro start závodu. Podle svých slov proto zvažuje pro start střední směs. „To je vždy dobrá volba. Myslím, že někteří jezdci z top 10 také startují na tvrdších pneumatikách, takže to bude zajímavé.“

Stroll ve třetí řadě

Mezi nejrychlejších deset pilotů se naopak podařilo postoupit jeho týmovému kolegovi Lanci Strollovi, který v Q2 zajel na tisícinu shodný čas 1:26.501 jako jedenáctý Pierra Gasly.

V závěrečné části pak Stroll skončil šestý, když jej zlepšení Charlese Leclerca a Landa Norrise odsunuly ze čtvrtého místa, které mu patřilo po prvních pokusech v Q3.