Hülkenberg si pochvaluje týmovou práci. U RB mluví o nesportovním chování

Haas v Džiddě demonstroval, že problémy s degradací pneumatik jsou nejspíše minulostí. Před týmy jsou sice ještě okruhy, které budou na pneumatiky náročnější, ale i tak si nelze nevšimnout, že Hülkenberg byl jedním z pěti jezdců, kteří nezajeli během safety caru do boxů. K mechanikům zamířil až po 33 kolech na střední směsi. Na rozdíl od ostatních čtyř „opozdilců“ nenasadil měkkou ale tvrdou směs.

V cíli závodu z toho byl bod za desáté místo. Pro týmy z druhého balíku bude mít letos zřejmě každý bod velkou cenu, což potvrzuje i německý pilot.

„Jeden bod má v dnešní době velkou cenu,“ řekl Hülkenberg. „Měl jsem pocit, že to byl velmi čistý závod a tým předvedl opravdu dobrou strategii.“

„Rozdělili jsme vozy během safety caru, o čemž jsme se bavili už před závodem. Při restartu, kdy rychlejší vozy zmizely, se mi podařilo získat čistý vzduch, dobré tempo a dobrý rytmus.“

„Myslím, že to bylo klíčové, ale také týmová práce Kevina, který dnes zpomalil ostatní, abych mohl mít okno pro zastávku v boxech. Byla to perfektní týmová práce a já mu to později v sezoně vrátím.“

U RB to vidí jinak

Dánský válečník dojel do cíle s pořádnými šrámy. Magnussen bojoval s Oconem, Cunodou a jezdci Williamsu. Dostal za to ale dvě desetisekundové penalizace – nejdříve za kontakt s Albonem po restartu a poté za získání výhody v souboji s Cunodou.

„Ukázal jsem dobré tempo, ale bohužel jsem dostal dvě penalizace, takže to pro mě samozřejmě není skvělý den, ale myslím, že jsem to vynahradil snahou udržet všechny za sebou, abych vytvořil mezeru pro Nica kvůli zastávce v boxech. Získal bod, což je extrémně důležité. Nyní nebojuji o titul, takže skutečný boj se odehrává v Poháru konstruktérů a jsem rád, že jsme dnes získali bod. Pro tým je to obrovský úspěch, dnes jsme si ho zasloužili a je pozitivní, že máme tempo – už druhý závod v řadě jsme ukázali, že máme dobrou rychlost.“

U týmu RB si ale spolupráci jezdců Haasu příliš neužili. „To, co se pak stalo, bylo trochu těžké přijmout,“ řekl po závodě závodní ředitel Alan Permane. „Magnussen vyjel mimo trať, aby se záměrně dostal před Júkiho, a pak ho zpomalil až o dvě sekundy na kolo, což umožnilo Hülkenbergovi, který ještě nestavěl, aby si vytvořil mezeru a zajel do boxů před všemi vozy za sebou. To mi nepřipadá korektní a je to definice nesportovního chování. Jsem si jistý, že my i ostatní týmy o tom budeme s FIA mluvit.“