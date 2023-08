Hülkenberg si myslí, že za nižším zájmem o F1 v Německu je také boj se změnami klimatu

Zájem o formuli 1 je v Německu dlouhodobě v krizi. Podle jediného Němce na startovním roštu to možná souvisí také s bojem proti změnám klimatu.

Zájem o formuli 1 se v posledních letech i díky Netflixu zvyšuje. Jednou z výjimek je Německo. Nejde ale jen o počet fanoušků. Kdysi jsme na startovním roštu viděli hned několik německých pilotů. Dnes závodí jen jeden – Nico Hülkenberg bojuje o pár bodů ve středu pole. Poslední velkou cenou v Německu byla Velká cena Eifelu v roce 2020.

Nedaří se ani Mercedesu, ale ten v Německu nikdy nebyl velkým „generátorem zájmu“ – rozhodně ne tolik jako Vettel nebo dokonce Schumacher. O něco větší zájem by možná mohlo vyvolat zapojení Audi, které má i díky dřívějšímu působení v jiných sériích solidní fanouškovskou základnu.

„Německo bylo v závodění dlouho rozmazlované Michaelem, pak Sebastianem a Rosbergem,“ řekl Hülkenberg, kterého cituje Motorsport.com. „Navíc s Mercedesem jsme měli ve F1 vždy velmi silné zastoupení, přinejmenším posledních zhruba 30 let.“

„Také si myslím, že někdy je sport populárnější a poptávka je větší a jindy je zase menší.“

„Ale podle mě hraje roli také to, že v Německu je obecně automobilový průmysl vnímán jako něco, co je zodpovědné za klimatické změny a není udržitelný. A myslím, že se to přenáší i na motorsport.“

„Proto si myslím, že to lidé vnímají a politici jim říkají, že je to špatné, což má nějakým způsobem negativní dopad i na závody F1.“