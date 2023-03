Hülkenberg si debut s Haasem neužil. Po kontaktu se soupeřem mu odcházely pneumatiky

Po zdařilé kvalifikaci prožil Nico Hülknenberg nepovedenou závodní premiéru s týmem Haas. Na vině byl mimo jiné kontakt se soupeřem, po kterém Němec bojoval s poškozeným monopostem.

Nico Hülkenberg vstoupil do premiérového závodního víkendu s týmem Haas velmi zdařile, když se dokázal kvalifikovat v první desítce. Následný závod v Bahrajnu však Němci vůbec nevyšel.

Problémy odstartovaly již v prvním kole, kdy měl navrátilec do F1 kontakt s Estebanem Oconem, jenž vyústil v poškození jeho monopostu.

I když Hülkenberg kontakt sotva zaznamenal, nakonec se jeho důsledky projevily více, než by čekal.

„Byl to těžký závod, zejména jeho první polovina," přiznal po dojezdu německý jezdec.

„Snažil jsem se všem vyhnout, ale došlo k nějakému kontaktu a následně k poškození, které velmi ovlivnilo můj závod, protože jsem ztratil hodně přítlaku. Bylo to jako jít do boje, ale beze zbraní,“ lamentoval Hülkenberg.

„První polovina závodu byla velmi náročná. Vůz doslova projížděl pneumatikami jako horký nůž máslem,“ uvedl 35letý závodník s tím, že problém vyřešila až výměna nosu jeho monopostu v polovině závodu. Tehdy však už bylo příliš pozdě na to, aby Hülkenberg dokázal výsledek vylepšit.

Jízda o přežití

Poškození vozu připravilo Hülkenberga o plnohodnotnou příležitost sžít se s novým monopostem v závodním režimu.

„Bylo to jen o přežití. Jel jsem s poškozeným autem, které mělo mnohem menší přítlak, než by mělo mít. Velmi se mi ulevilo, když jsme zajeli do boxů pro nové přední křídlo a auto se vrátilo do normálu. Do té doby jsem ale ztratil příliš mnoho času,“ uzavřel Hülkenberg, jenž si v prvním závodě pro americký tým připsal 15. místo.