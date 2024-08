Hülkenberg: Šéf Audi mi telefonátem projevil respekt. Potvrdil také, že nebere F1 na lehkou váhu

I když Audi do F1 vstoupí až v roce 2026, už má za sebou obměnu vedení svého továrního týmu pro program v F1.

„Architekti“ příprav Audi na vstup F1 Andreas Seidl a Oliver Hoffmann byli odvoláni a naopak byli přijati bývalý boss Ferrari Mattia Binotto (do role šéfa projektu) a dosavadní sportovní ředitel Red Bullu Jonathan Wheatley, jenž se k německé značce přidá v příštím roce a poté se stane týmovým principálem.

Změny ve vedení týmu, který vznikne po skončení příští sezony ze švýcarského Sauberu, se odehrály až poté, co organizace podepsala víceletou smlouvu se zkušeným Nikem Hülkenbergem.

Německý závodník krátce poté novinky ve vedení stáje komentoval tak, že jej překvapily. Na druhou stranu jej podle jeho slov potěšil telefonát od výkonného ředitele celého Audi, jímž je Gernot Doellner.

„Nevím, jak moc byl ten telefonát důležitý, ale rozhodně to od něj bylo moc pěkné. Prokázal tím nejen respekt, ale i to, že to značka nebere (vstup do F1, pozn. red.) na lehkou váhu,“ prohlásil Hülkenberg, kterého cituje Autosport.

Hülkenberg v F1 působí s přestávkami již od roku 2010, díky čemuž může Audi nabídnout spoustu zkušeností.

„Je to velká výzva, o tom není pochyb. Nebude to snadné, protože očekávání budou velká. Můj přístup k práci to ale nemění. Jdu tam s tím, že se budu snažit být platný při jízdě s autem i mimo ni...Jde o něco, co dělám velmi rád a věřím, že se nám bude jako týmu dařit,“ uvedl stále ještě závodník stáje Haas.

Hülkenberg si každopádně uvědomuje, že s Audi bude pod mnohem větším drobnohledem, než je tomu nyní, kdy závodí pro Haas, jenž v padoku platí za nejmenší tým.

„Když se vám v takové situaci nedaří, je na vás vyvíjen ještě větší tlak. Čeká mě také více PR...Jde ale o velkou příležitost,“ uzavřel závodník, který stále čeká na své první pódium ve formuli 1.