Hülkenberg se zastal suspendovaného týmového kolegy Magnussena

Během nadcházející Velké ceny Ázerbajdžánu budeme na startovním roštu marně hledat jméno Kevina Magnussena. Dán totiž doplatil na to, že během 12 měsíců nasbíral 12 trestných bodů, za což mu byl udělen zákaz startu.

Poslední dva z těchto 12 bodů obdržel v Monze, a to kvůli srážce s Pierrem Gaslym. Vedle toho si za stejný incident „vysloužil“ také penalizaci v podobě 10 sekund (to vedlo k tomu, že v cíli ztratil jednu pozici a byl klasifikován jako desátý).

Jezdci stáje Haas nepomohlo ani zastání Gaslyho, který kolizi považoval za závodní incident. Francouz byl dokonce podle svých slov připraven se za Magnussena přimluvit.

Nic však Magnussenovi nepomohlo, takže jej pro závod v Baku nahradil Oliver Bearman.

Před startem víkendu se k Magnussenově trestu vyjádřil jeho týmový kolega Nico Hülkenberg. Také Němec je přesvědčen, že dánský závodník neudělal nic tak závažného, aby musel být tak tvrdě potrestán.

„Ten incident nebyl na dva trestné body a desetisekundový trest je podle mě velmi přísný. Většina jezdců to vnímá stejně,“ prohlásil Hulkenberg, kterého cituje RacingNews365, o Magnussenově trestu.

„Měl jsem podobný případ s Fernandem (Alonsem, pozn. red.) v Rakousku ve sprintu, kde jsem zaútočil v nájezdu do třetí zatáčky, ale zablokovaly se mi pneumatiky, vyneslo mě to a on musel vyjet z trati. To je ale závodění. Abychom mohli předjíždět, musíme opustit svou komfortní zónu a trochu riskovat, a pak se takové věci občas stávají,“ poznamenal dále Hülkenberg.

„Fernando, stejně tak i nyní Pierre, řekl: 'Nic to nebylo', takže se zdá, že kdykoli dojde k malému kontaktu, komisaři se do toho chtějí vložit. Jezdci přitom mají pocit, že to opravdu není nutné při každém kontaktu, takže je třeba přehodnotit a změnit pravidla o trestech, protože potřebujeme být schopni závodit. Jinak je to prostě těžké,“ dodal pilot Haasu s tím, že věří, že se toto téma bude řešit s ředitelem závodu Nielsem Wittichem.