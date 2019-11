Hülkenberg se po letech podíval na GP Brazílie 2012. Krvácelo mi srdce, přiznal

První řadu v kvalifikaci před sedmi lety získaly monoposty McLaren Lewise Hamiltona a Jensona Buttona a v řadě druhé na roštu stály oba vozy Red Bull Marka Webbera a Sebastiana Vettela. Pátý startoval do domácího závodu Felipe Massa s Ferrari před šestým Hülkenbergem. Ten se svým monopostem Force India obsadil v kvalifikaci místo sedmé, po penalizaci šestého Maldonada ale na roštu povyskočil o příčku výše. Až za šestým Němcem startoval sedmý Alonso, který se v závodě měl utkat s Vettelem o mistrovský titul.

Samotný závod byl už od startu chaotický. Proměnlivé počasí udělalo z tehdejší brazilské velké ceny pneumatikovou loterii. Sebastian Vettel se na trati roztočil už ve čtvrté zatáčce po startu následkem kontaktu s vozem Bruna Senny a propadl se až na chvost startovního pole. Do perfektní situace se tak dostalo Ferrari a Fernando Alonso, v kontextu dění na trati však také profitovali Jenson Button a Nico Hülkenberg. Německý pilot se tehdy ve službách indické stáje dostal do vedení před Brita za volantem McLarenu a vedoucí duo si před ostatními soupeři vytvořilo až padesátisekundový náskok.

Hülkenberga s Buttonem však připravil o náskok pozdější výjezd safety caru. Po restartu závodu se před německého pilota dostal Lewis Hamilton, Hülkenberg se však v nájezdu do první zatáčky pokusil o zpětný útok, na částečně mokré trati ale ztratil kontrolu nad vozem, kolidoval s Britem a propadl se pořadím. V závodě pokračoval, což se nedalo říct o Lewisi Hamiltonovi, který musel odstoupit.

Nico Hülkenberg nakonec závod dokončil na velmi dobrém pátém místě, mnoho důvodů k radosti ale neměl. Během závodu totiž mířil k největšímu úspěchu kariéry, který se mu rozplynul v jednom okamžiku. Osudové chvíle si dvaatřicetiletý rodák z Emmerichu nad Rýnem připomněl minulý týden v televizi.

„Je to ironie, ale zrovna když jsem si minulý týden v posteli zapnul v televizi kanál Sky, tak tam běžel tento závod,“ rozpovídal se současný pilot Renaultu pro motorsport.com. Sky na svém kanále věnovaném formuli 1 zařazuje do vysílání také starší a historické závody.

„Znovu jsem si to celé zopakoval a mé srdce krvácelo.“

„Jo, to teda byl den. Před vyjetí safety caru jsem vedl o padesát sekund. Byl to speciální závod, speciální den a velmi mladý ‚hulk‘. Byl to jeden z těch mimořádných výkonů z historických knih.“

Na otázku, zda – li mu vítězství tehdy mohlo změnit kariéru, Hülkenberg odpověděl: „Je to možné. Je ale vždycky těžké odhadnout, co by se bývalo stalo. Nevím.“

Nico Hülkenberg se tak před sedmi lety nedočkal premiérového vítězství i pódia ve formuli 1 zároveň, nebyl však tehdy sám, kdo měl velký důvod smutnit. Fernando Alonso se svým monopostem Ferrari sice obsadil druhé místo za vítězným Buttonem, Sebastian Vettel se ale stihl prokousat až na šesté místo a stal se mistrem světa o pouhé tři body před španělským pilotem.

Foto: Getty Images / Paul Gilham