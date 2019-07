Hülkenberg se mnou nemluví, říká Magnussen

Ve Velké ceně Maďarska 2017 došlo k ostrému souboji mezi Magnussenem a Hülkenbergem. Magnussen jezdce Renaultu vyhnal na trávu a od stewardů za to dostal penalizaci pěti sekund. Bylo to v době, kdy Magnussen čelil ostré kritice od mnoha svých soupeřů.

Hülkenberg si Magnussena po závodě vyhledal v prostoru, kde jezdci poskytují rozhovory médiím. „Jsi opět nejnesportovnějším jezdcem,“ řekl mu. Magnussen se jen pousmál a odpověděl mu dnes již kultovní větou: „suck my balls honey“. Do češtiny bychom to mohli asi velmi volně přeložit jako „polib mi pr***“. Incident najdete na Youtube.

Magnussen se teď k „incidentu“ vrátil v rozhovoru pro Beyond the grid. „Přerušil můj rozhovor a bylo to docela neuctivé,“ řekl Magnussen. „Já ani nepřemýšlel o tom, co budu říkat. Chtěl jsem ho jen tak odehnat a tohle bylo to, co mě napadlo. Jo, myslím, že si o to řekl.“

„Po tom všem, po tom rozhovoru a tom komentáři si myslím, že si Nico to vzal osobně a od té doby se mnou nemluví. Myslím, že je uražený.“

„Jako jezdce si ho velmi vážím, ale jako člověka ho neznám. Spousta fanoušků a lidí, kteří sledují formuli 1, si myslí, že se mezi Nicem a mnou stalo něco špatného, ​​ale nebylo to tak. Je to jezdec, kterého na startovním roštu opravdu respektuji.“

„B​yl to jen moment, kdy přerušil můj rozhovor a já jsem řekl, co jsem řekl, ale nic jiného se nestalo.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson