Hülkenberg se cítí připravenější než před týdnem

„Posledních pár dní jsme využili k přípravě tak moc, jak to jen šlo,“ řekl Hülkenberg. „Byl jsem dvakrát na simulátoru a rozhodně to pomohlo. Také jsme vyzkoušeli pár věcí s autem, s nastavením a myslím, že to vyjasnilo některé otázky, které jsme měli. V pátek to bylo potvrzeno. Program jsme prošli docela snadno a čistě. Všechno šlo hladce.“

Ve druhém tréninku skončil Němec šestý hned za týmovým kolegou Strollem. V prvním tréninku byl dokonce čtvrtý.

Hülkenberg řekl, že druhý pátek s týmem proběhl mnohem lépe než ten první.

„Byl jsem mnohem lépe obeznámen s celou situací v autě. Mnohem více než před týdnem vím, co očekávat. Ihned jsem se cítil mnohem více jako doma. Fyzicky to bylo také mnohem lepší, takže ve všech ohledech to byl mnohem normálnější pátek.“

Podle Hülkenberga je potřeba ještě věnovat pozornost práci s pneumatikami, na kterých to nebylo úplně ideální.

„Ale já jsem v autě celkem spokojený a sebevědomý, za což jsem samozřejmě rád. Myslím, že na tom můžeme rozhodně stavět.“