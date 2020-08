Hülkenberg se chce vrátit na plný úvazek. Jedná s týmy

Pérezovi už byla zrušena karanténa a v současné době se čeká na výsledek jeho nového testu na COVID-19. O tom, zda o druhém víkendu v Silverstonu pojede Pérez nebo Hülkenberg, se rozhodne v průběhu dnešního dne nebo v pátek ráno.

Ať už to dopadne jakkoliv, Nico Hülkenberg se chce vrátit do F1 na plný úvazek. „Byl jsem v kontaktu s několika lidmi z F1 a šéfy týmů, protože se všichni samozřejmě známe,“ řekl Hülkenberg na tiskové konferenci.

„Někdy šlo o náhodný rozhovor, jindy o diskusi o budoucím tématu. Rozhodně jednám, ale zatím nemám nic konkrétního, co bych řekl. Chce to pár týdnů, než se věci stanou trochu konkrétnějšími a solidnějšími“

Hülkenberg by mohl mít dvě možnosti. Tou první je Alfa Romeo, která může hledat „od žádného po dva jezdce.“ Pokud by skončili oba současní jezdci, bude vedle juniora Ferrari hledat někoho zkušeného.

Mnohem větší šanci ale může mít Hülkenberg u Haasu, kde by mohl nahradit Grosjeana.

Hülkenberg připustil, že by závod za Racing Point s dobrým výsledkem mohl být dobrou reklamou, ale nemyslí si, že je to až tak důležité.

„Lidé a zejména ředitelé týmů se neohlížejí jen na jednu událost, jednorázovou akci, zejména když je to za těchto okolností. Samozřejmě, bylo by to dobré a rád bych měl skvělý závod. Když jsem v autě, chci být dobrým náhradníkem, abych pomohl týmu.“

Na dotaz, zda by bylo frustrující, pokud by nemohl tento víkend jet, reagoval.„Jo, samozřejmě, že by to bylo poněkud zklamáním poté, co jsem byl zpátky v autě, dostal chuť a pak tohle.“

„Ale samozřejmě bylo vždy jasné, že přicházím jako dočasná náhrada za Checa. Nevěděl jsem, jestli to bude jeden závod, dva závody nebo jak to bude. Je hlavním jezdcem a až bude schopen znovu závodit, bude zpět.“