Hülkenberg s Bottasem obhajují únikové zóny na Red Bull Ringu

Vysoké obrubníky se v Rakousku staly terčem kritiky například ze strany šéfů týmů. Několik jezdců si při kontaktu s nimi poškodilo přední přítlačná křídla. Nico Hülkenberg, který si při příliš širokém výjezdu ze zatáčky také poškodil auto, však obrubníky hájí.

„Byla to moje chyba, vjel jsem do zatáčky moc rychle a byl příliš široký. Vím, že ve vysoké rychlosti tyhle obrubníky způsobí celkem velké poškození. Je to prostě limit této trati a my víme, že to musíme respektovat.

Udělal jsem chybu a zaplatil jsem za ni, tak by to mělo být. Škody, které auto utrpělo, jsou samozřejmě velké. Ale s tím tento víkend už těžko něco uděláme,“ přiznal Hülkenberg.

Valtteri Bottas dopadl ještě hůře. Nad svým mercedesem ztratil kontrolu v šesté zatáčce, vjel do kačírku a narazil do bariéry. S Hülkenbergem však souhlasí.

„Musím říct, že souhlasím s tím, že jezdci by měli být za chyby trestáni. Je to pak zajímavější. I ta nejmenší chyba se vám tu zle vymstí, ale tak by to mělo být,“ řekl Bottas.

Foto: Getty Images / Bryn Lennon