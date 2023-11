Hülkenberg pojede v Las Vegas se starým aerodynamickým balíčkem, jeho kolega Magnussen vsadí na nový

Během nadcházející GP Las Vegas bude mít každý jezdců týmu Haas k dispozici jinou specifikaci aerodynamického balíčku.

Týmy F1 se k podobným krokům uchylují poměrně často. Většinou z toho důvodu, aby ve stejných podmínkách porovnal dvě různá řešení, případně proto, že jednoduše nemá dostatek nových dílů, aby novinky mohli vyzkoušet oba jezdci.

V případě týmu Haas a nadcházející GP Las Vegas jde však o něco jiného.

"Hlavním důvodem je, že Nico cítí, že mu stará specifikace vyhovuje více, zatímco Kevin je pravým opakem," vysvětlil podle Autosportu šéf týmu Guenther Steiner k rozhodnutí závodit s různými specifikacemi.

"Rozhodli jsme se dát jim to, co chtějí, máme před sebou dva závody a nemáme co ztratit, takže jsme se snažili udělat, co jsme mohli. Mohli bychom diskutovat o sběru dat, ale máme jich dost, takže je to rozhodnutí založené na tom, co se každému jezdci líbí víc než cokoliv jiného. Dává jim to pohodlnou pozici, aby byli s autem, které dostanou, maximálně spokojeni," upřesnil Ital.