Hülkenberg ničí Magnussenovi kariéru, říká bývalý pilot F1 Surer

Bývalý jezdec Marc Surer říká, že Nico Hülkenberg svými výkony ničí kariéru svého týmového kolegy Kevina Magnussena.

Zatímco vloni byl Kevin Magnussen v týmu Haas lídrem, který měl většinou převahu nad Mickem Schumacherem, letos je Dán v jiné situaci.

Především v kvalifikacích totiž často zaostává za svým novým týmovým kolegou Nikem Hülkenbergem, jenž se do role závodního jezdce F1 na plný úvazek vrátil po třech letech.

Podle bývalého pilota F1 Surera výkony německého závodníka ohrožují Magnussenovu budoucnost v královně motorsportu.

„Magnussen zničil kariéru Micka Schumachera ve formuli 1 a nyní Hülkenberg ničí tu jeho. Zažívá to samé, co se stalo Mickovi. Je to opravdu neuvěřitelné,“ uvedl Marc Surer, kterého cituje web Formel1.de.

„Od Magnussena jsem očekával, že bude předvádět výkony na úrovni Hülkenberga. V závodě se mu to daří, ale v kvalifikaci ne. Je vidět, že Hülkenberg je prostě přirozený talent,“ pokračoval Švýcar ve svém hodnocení.

„Kevin je dobrý jezdec, o tom není pochyb. Chybí mu ale něco navíc a nemohu říct, že by to bylo kvůli nedostatku motivace. Pokud se však auto (týmu Haas, pozn. red.) nezlepšuje, což se zřejmě děje i v tomto případě, je těžké si motivaci dlouhodobě udržet.“