Hülkenberg na chvostu pole problém s motivací nemá

Nico Hülkenberg se letos vrátil k závodění po dvou letech, kdy vykonával pouze roli rezervního pilota. Šanci mu dala stáj Haas. První body týmu přivezl v Austrálii, kdy byl po řadě červených vlajek klasifikován jako sedmý. Další body získal, když se umístil šestý ve sprintu v Rakousku. Tím ale jeho bodové skóre skončilo. Nakonec sezónu zakončil šestnáctý s devíti body na kontě.

Vybrat další povedený závod, kromě Austrálie a Rakouska, kde se mu povedlo bodovat, je obtížné i pro Nica: „Myslím, že jsme měli několik silných jízd. Ale ty byly o dvanáctou nebo třináctou pozici,“ řekl Hülkenberg v Abú Dhabí zástupcům médií včetně F1sport.cz

„Ale vím, že jsem dokázal maximalizovat potenciál, který jsme měli. A to je pro mě důležité – vědět to a cítit to.“

Problém s motivací prý nemá. „Stále závodím v nejlepším šampionátu na světe. I když naše neděle nejsou skvělé, pořád si to užívám. Od mého návratu možná i více než kdy dříve. A už se těším na další rok. Mám rád tu dřinu, miluju soutěžení a jsem hladový po více.“

Za nejvíce nepodařené závodní víkendy považuje ty v Itálii a Brazílii. „Myslím, že pokud to vezmu z pohledu auta nebo pocitově, tak nejvíce jsem se trápil asi na Monze a Brazílii. V tom smyslu, jak to pro nás bylo obtížné a jak daleko jsme zaostávali za ostatními.“

Celkově měl německý pilot poměrně úspěšné kvalifikace. Osmkrát se mu podařilo kvalifikovat v první desítce, v Kanadě z toho byl dokonce start z první startovní řady. Avšak kvůli problémům s opotřebením pneumatik, které Haas trápily po celou sezónu, vysoké startovní pozice v nedělních závodech na body proměnit nedokázal. Startovat z přední pozice, když stejně víte, že v závodě nemáte šanci, může být tak i pěkně těžké.

„Myslím, že v tomhle byla obtížnější první část sezóny, protože jste stále měli naději, a zkoušeli jsme najít, co by mohlo fungovat. Druhá půlka sezóny už byla více daná, a dalo se lépe odhadovat co se stane. Také to na nějakých okruzích bylo horší, na jiných lepší. Záleželo na teplotě trati a na mnoha dalších proměnných.“

„Problém byl také v tom, že v první půlce sezóny na vás byla po dobré kvalifikaci kladena různá očekávání. Všechny ty otázky od novinářů, každý vás plácá po ramenech. A já přitom věděl, že neděle pro nás budou hodně těžké. Takže to nebylo jednoduché, ale pak jsem pochopil, že prostě musím sednout do auta, jet a pokusit se ze sebe vydat to nejlepší.“

Již v srpnu bylo oznámeno, že Nico i jeho týmový kolega Magnusssen budou u Haasu pokračovat i příští rok. Věří německý pilot, že příští rok bude lepší?

„Je před námi hodně práce. A to nejen v oblasti aerodynamiky, ale také s brzdovými bubny, chlazením a aby nám to všechno dohromady efektivně fungovalo. To není žádné tajemství. Takže jak si do příští sezóny věřím? Nejsem si jistý. Musíme se zlepšit. Je to na nás abychom odvedli lepší práci.“