Hülkenberg možného konce ve F1 nelituje. Jsem se sebou smířený, říká

Hülkenberg do formule 1 přišel v roce 2010 s vizitkou velmi talentovaného pilota juniorských formulových šampionátů. Němec se stal šampionem formule BMW ADAC (2005), A1GP (2006-2007), Euroserie formule 3 (2008) i GP2 v roce 2009, než přešel do F1.

V ní však během 175 startů v závodech nedokázal získat ani jedno umístění na stupních vítězů, ačkoliv hned v první sezóně ve Williamsu dokázal v Brazílii vyhrát kvalifikaci a startoval z pole position. V závodě pro něj ale maximem zůstávají tři čtvrtá místa.

Pro sezónu 2020 jej u Renaultu vystřídá Esteban Ocon. Hülkenberg si ale nemyslí, že by si měl ve F1 ještě něco dokazovat.

„Nemám pocit, že bych nedokončil práci, protože já svou úlohu odvedl. V průběhu let jsem si vedl dobře, jezdil jsem vyrovnaně, mnohokrát, kdy to bylo na hraně nebo ostatní lidé nebyli najímání a nedostávali práci, jsem byl stále žádaný, najímaný a placený, abych jezdil. I to mluví o nějaké kvalitě,“ říká Hülkenberg, který v roce 2015 vyhrál také závod 24 hodin Le Mans.

„Samozřejmě bych měl radši jiný rekord, více bodů, stupňů vítězů a vítězství, znám ale důvody toho, proč tomu tak nebylo. Jsem se sebou smířený. V noci spím dobře. Rád bych pokračoval v závodění, ale když nebudu, život půjde dál.“

Hülkenberg zatím neřekl nic o svých plánech pro rok 2020. Vyloučil však možnost, že by u některého z týmů ve formuli 1 zastával roli rezervního nebo simulátorového jezdce.

Foto: Getty Images / Mark Thompson