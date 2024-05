Hülkenberg: Komacu opravdu bojoval, aby mě u Haasu udržel

Když Nico Hülkenberg před sezonou 2023 podepsal smlouvu s týmem Haas, znamenalo to pro něj velký comeback, protože si tím poprvé od roku 2019 zajistil plnohodnotnou sedačku v F1.

Kdo si tehdy myslel, že si tímto krokem Němec jen trochu prodlouží kariéru, ten by byl na omylu. Díky dobrým výkonům totiž dokázal Hülkenberg zaujmout automobilku Audi, která s ním podepsala víceletý kontrakt.

Z jezdce, který byl ještě před pár lety v F1 na odpis, se tak stal závodník se smlouvou u továrního týmu (v roce 2025 sice bude Hülkenberg závodit pro Sauber, ale v roce 2026 se z tohoto týmu stane Audi, pozn. red.).

Skutečnost, že se Hülkenberg s Audi domluvil, úplně nepotěšila šéfa stáje Haas Ajaa Komacua. Muž, který Haasu šéfuje prvním rokem, měl totiž o služby Němce zájem i do budoucna.

„Ačkoliv byl jako nový šéf hozen do hluboké vody, tak si vede dobře,“ uvedl Hülkenberg, jehož slova cituje Autosport, na adresu Komacua.

„Až do toho oznámení (podpisu smlouvy se Sauberem/Audi, pozn. red.) s ním byla skvělá spolupráce. I co se týče koordinace. Před několika týdny jsem s ním o tom otevřeně mluvil, že má věc určitý vývoj a že rozhodnutí pravděpodobně padne spíše dříve než později,“ přiblížil německý závodník, který v F1 působí již od roku 2010.

„Bojoval o mě a dal do toho všechno. Nebylo to pro mě jasné rozhodnutí. Přemýšlel jsem o tom. Haas je tým, který mi umožnil návrat, ale nakonec je pro mě osobně lepší sportovní perspektiva prostě u Audi,“ podotkl Hülkenberg, který podle svých slov nemá obavy, že by jej nyní Haas začal upozaďovat.

„Nemyslím, že by to mělo nastat. Řekl bych, že vše bude probíhat férově. Ostatně tým i já máme zájem na tom, aby sezona skončila co nejlépe a nejúspěšněji,“ dodal Hülkenberg.