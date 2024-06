Hülkenberg dojel ve Španělsku opět těsně za body. Přesto nebyl zklamaný

Pokud je v současné F1 nějaký jezdec, jenž ke specialistou na zisk 11. příčky, tak je to Nico Hülkenberg. Německý pilot totiž tuto pozici, která je první nebodovanou, obsadil během uplynulé GP Španělska již popáté v letošní sezoně.

Přesto pilot Haasu nehodnotil víkend v Katalánsku jako nevydařený.

„Celkově to pro nás byla spíše pozitivní než negativní neděle. Po celý závod jsme měli docela dobré tempo, takže jsem spokojený. Je to povzbudivé do dalších týdnů a měsíců,“ řekl v cíli Hülkenberg.

„Závod jsem si užil, i když tomu něco chybělo. K tomu, abychom měli větší šanci na body, bylo potřeba lépe zvládnout kvalifikaci a starost z vyšší pozice,“ sdílel svůj pohled zkušený závodník.

O poznání méně nadějný závod na okruhu u Barcelony, odjel Kevin Magnussen, kterému nepomohla ani 5sekundová penalizace za ulitý start.

„Trest, který jsem dostal za nesprávný start, jde pochopitelně za mnou. Byl to pro mě těžký den. Nebyl to pro mě dobrý víkend, takže doufám, že to v Rakousku bude lepší,“ hodnotil své vystoupení dánsky jezdec.