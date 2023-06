Hülkenberg byl v tréninku třetí. Pro kvalifikaci je ale realista

Nico Hülkenberg ve druhém tréninku v kvalifikačních simulacích překvapil, když zajel třetí nejrychlejší čas. Před sobotní kvalifikací je však realista.

Nico Hülkenberg byl ve druhém tréninku třetí se ztrátou 0,270 sekundy na prvního Verstappena. Pro kvalifikaci je však realista.

„Je tu spousta dobrých aut, která podle mě přes noc něco najdou nebo zvednou. Myslím, že musíme zůstat klidní a realističtí,“ řekl Hülkenberg, kterého cituje RaceFans.

„Pro mě je důležité mít v autě dobrý pocit, dobrý rytmus, a to se mi dnes podařilo najít, což je pro mě i pro jezdce nejdůležitější. Samozřejmě doufám, že zítra budu mít podobně dobrý den a dokážeme ze sebe dostat maximum.“

V Monaku jezdci Haasu vypadli v Q1. Ve Španělsku by to mohlo být lepší. Hülkenberg naznačil i boj o Q3.

„Je to úplně jiný okruh. S Monakem se nedá vůbec srovnávat. Je to úplně jiný šálek kávy, jiné pneumatiky, všechno je jiné. Když vyjedete v první tréninku, je to prostě úplně jiný svět.“

„Zítra to bude opět těsné. Boj o Q3... pokud se podíváte na střed pole, je tam čtyři nebo pět týmů a všichni bojujeme o stejný kus tratě. Bude to opět tvrdý a těsný boj.“