Hülkenberg byl po kvalifikaci frustrovaný. Magnussen vidí pozitivní náznaky nového balíčku

Haas kromě speciálního zbarvení nasadil zejména balík novinek. Jeho jezdci skončili v kvalifikaci na nedělní závod na 14. a 16. místě,

„Myslím, že je v něm víc, a jsem zvědavý, jak se bude chovat v zítřejším sprintu,“ řekl po kvalifikaci o vylepšeném vozu Kevin Magnussen.

„Dnes se objevily pozitivní náznaky vylepšeného vozu, ale nemyslím si, že jsme ho využili na maximum. Velkou otázkou je samozřejmě nedělní závod, abychom zjistili, zda se dokážeme o něco lépe starat o pneumatiky. Nemyslím si, že jsme očekávali, že budeme o mnoho konkurenceschopnější během jednoho kola, spíše doufáme, že vyřešíme některé problémy s nekonzistencí – zejména výkonnost v závodě.“

Nico Hülkenberg se v první části kvalifikace dostal dokonce na první místo. Počítá se ale konečné pořadí a v něm skončil šestnáctý – postup mu nevyšel o 0,022 sekundy.

„Šlo o smolný druhý pokus v kvalifikaci,“ řekl Hülkenberg. „Při dnešním vývoji trati záleželo na druhém kole. Oba red bully nám zasahovaly do kola na nepříjemných místech, což mě připravilo o dost času, a to rozhodlo. Je to první den, kdy jsme jeli s novými aktualizacemi. Po pouhé hodině tréninku a kvalifikaci si je musíme projít a více jim porozumět. Dnes ráno jsem nebyl s autem vůbec spokojený, ale udělali jsme několik dobrých změn v nastavení a bylo to mnohem lepší. Myslím, že jsme se dnes mohli posunout o velký kus dál, takže je to velmi frustrující.“

„Myslím, že jsme dnes měli na víc,“ řekl Steiner. „Myslím, že Q2 byla pro oba vozy možná, Q3 asi ne, ale Q2 určitě. Co se týče Nicova kola, sám to řekl, vyplašilo ho auto před ním. Hodně ztratil v prvním sektoru a už to nemohl dohnat. Pokud byste mohli vzít čas z prvního sektoru z jeho prvního kola, byl by tam.“