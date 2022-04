Hülkenberg by se do formule 1 rád vrátit nastálo

Věčný náhradník Hülkenberg letos v Bahrajnu a Saudské Arábii nahradil Sebastiana Vettela, který byl pozitivně testován na covid. Do závodů nastupoval značně znevýhodněn, protože v předsezónních testech neodjel s vozem AMR22 ani jedno kolo. Takže v porovnání s ostatními piloty neměl s vozy F1 postavenými podle zcela nových technických pravidel, žádné zkušenosti.

V cíli obsadil 17. a 12. místo. Přesto se mu alespoň v bahrajnské kvalifikaci povedlo překonat svého týmového kolegu Lance Strolla a v Saudské Arábii před ním skončil v závodě.

Zotavený Vettel se v Austrálii již chystá do svého kokpitu nastoupit. Kdyby se ale naskytla příležitost, Hülkenberg by se do vozu F1 rád vrátil:

„Ano, samozřejmě. Pokud by se naskytla dobrá příležitost, rozhodně na to budu připraven [vrátit se do F1 na plný úvazek], prozradil německý pilot před závodním víkendem v Džiddě. „Nyní mám za sebou Bahrajn, rušnou kvalifikaci, vzrušující závod i boj v prvním kole. Ve formuli 1 se děje spousta úžasných věcí, a je to skvělá zábava.“

„Návrat by ale samozřejmě nebyl snadný úkol. Myslím, že každého křivka učení se je letos s novými vozy velmi strmá. Je hodně toho, co se musíme naučit a stejně to bude pokračovat v následujících měsících."

Při hodnocení svého 12. místa v Saudské Arábii Hülkenberg řekl, že je šťastný, že vůbec dojel do cíle. I když společně s Williamsem je Aston Martin teď jediným týmem, který letos nezískal ani bod.

„Byl to náročný závod, ale já jsem se svým výkonem spokojen vzhledem k mým omezeným zkušenostem s vozem. Dali jsme dohromady slušný závod, ale okolnosti v průběhu závodu se bohužel pro nás nevyvinuly příznivě. Dali jsme do toho všechno, ale body byly mimo náš dosah. Jsem rád, že jsem týmu pomohl alespoň se záskokem, a i nadále zůstávám v pohotovosti, kdyby bylo znovu potřeba.“

V Austrálii již musí přenechat sedačku zotavenému krajanovi Vettelovi. Myslí si ale, že čtyřnásobný šampion nebude mít situaci vůbec jednoduchou.

„Samozřejmě že mu tyto dva závody budou chybět, takže začne trochu s nevýhodou. Ale myslím, že víte jak nadaný a talentovaný pilot to je, takže bude schopný všechno dohnat. Ale samozřejmě teď má před sebou spoustu práce a bude muset pořádně zabrat, aby to dokázal vynahradit.“