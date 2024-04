Hülkenberg by neměl u Haasu prodlužovat smlouvu, radí svému krajanovi Ralf Schumacher

Bývalý pilot F1 Ralf Schumacher tvrdí, že by Nico Hülkenberg neměl zůstávat v týmu Haas i pro příští sezonu.

Jedním z pilotů, kterým po letošní sezoně končí smlouva, je i zkušený německý závodník Nico Hülkenberg.

Šestatřicetiletý jezdec momentálně prožívá druhou sezonu s týmem Haas, který s ním podepsal smlouvu v situaci, kdy byl rodák z Emmerichu nad Rýnem tři roky bez angažmá stálého jezdce v F1.

Vzhledem k tomu, že se Hülkenbergovi comeback daří a má navíc navrch i nad jeho týmovým kolegou Kevinem Magnussenem, zdá se, že by jeho dny v F1 nemusely být jen tak sečteny. Spekuluje se například o tom, že by o jeho služby mohlo mít zájem Audi, které do F1 vstoupí v roce 2026.

K budoucnosti Hülkenberga v F1 se nyní vyjádřil bývalý závodník Ralf Schumacher, který byl ve vysílání televize Sky Germany dotázán, zda by měl jeho krajan zůstat v týmu Haas i pro sezonu 2025. Vítěz šesti závodů F1 odpověděl takto:

„Ne, určitě ne. Haas je určitě skvělý tým a všechno se tam bude zlepšovat, ale jeho struktura nevypadá do budoucna úplně ideálně.“

„O investicích se sice uvažuje, ale neprobíhají, protože Gene Haas (majitel týmu, pozn. red.) má jiné představy. Je to pěkný, malý tým pro nováčky, jako je Oliver Bearman,“ sdílel svůj názor bývalý jezdec Williamsu či Toyoty.

Schumacher přitom jméno Bearmana, který letos v F1 neplánovaně debutoval sedmým místem v Saúdské Arábii, kde zaskakoval za Carlose Sainze, nejmenoval náhodou. Brit totiž patří k hlavním kandidátům na sedačku u Haasu, pokud se americký tým rozhodne pro sezonu 2025 vyměnit jednoho ze svých současných jezdců.