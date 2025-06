Hülkenberg by byl skvělým týmovým kolegou pro Verstappena, tvrdí Ralf Schumacher

Bývalý pilot F1 Ralf Schumacher poukazuje na to, že Max Verstappen s Nikem Hülkenbergem velmi dobře vychází.

Pokud je nějaká práce v F1 opravdu náročná, je to jistě pozice týmového kolegy Maxe Verstappena u Red Bullu.

Jak ukázaly poslední příklady v podobě Pierra Gaslyho, Alexandera Albona, Sergia Péreze, Liama Lawsona a nyní Júkiho Cunody, vyrovnat se tempu, které Nizozemec dokáže předvádět s vozem Red Bullu, není skutečně snadné.

Bývalý jezdec F1 Ralf Schumacher nicméně v tomto kontextu přišel s jedním jménem, které by podle něj roli po boku čtyřnásobného šampiona velmi dobře zvládlo.

Konkrétně jde o velezkušeného Nika Hülkenberga, který momentálně hájí barvy stáje Sauber a platný kontrakt má i pro sezonu 2026, kdy se ze švýcarské stáje stane tovární tým Audi.

Schumacher také rovnou vysvětlil, proč navrhuje právě svého krajana.

„Myslím, že by to fungovalo proto, že spolu dobře vycházejí. Navíc bych řekl, že Verstappen by ho cenil více než některé jeho předchozí týmové kolegy,“ uvedl bývalý pilot Toyoty či Williamsu v podcastu Backstage Boxengasse.

Podle Schumachera by navíc Red Bull hodně těžil ze zkušeností Hülkenberga, tak jako nyní Sauber.

„Nechci nikoho opomenout, ale dokáži si představit, že Sauber (díky Hülkenbergovi) nyní získává nejlepší zpětnou vazbu za poslední roky,“ dodal.