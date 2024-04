Hülkenberg: Alonso si pro své defenzivní hrátky s Russellem vybral v Melbourne špatnou zatáčku

Letošní Velká cena Austrálie se dojela pod žlutými vlajkami. Důvodem byl nabouraný vůz George Russella, který havaroval v předposledním kole závodu poté, co nezvládl svůj monopost při nájezdu do zatáčky číslo 6.

Incidentu pilota Mercedesu předcházelo nezvyklé zpomalení ze strany Fernanda Alonsa, který jel před ním.

I když mezi jezdci nedošlo ke kontaktu a byla mezi nimi neustále dost velká mezera, sportovní komisaři potrestali s ohledem na data z telemetrie závodníka Astonu Martin 20sekundovou penalizací za potenciálně nebezpečnou jízdu.

Po uložení tohoto trestu se rozjela diskuze, zda komisaři rozhodli správně – někteří poukazovali například na to, že bezprostředně po incidentu Russell prohlásil, že se sice nechal Alonsem nachytat, ale jinak že šlo o jeho chybu...

Před blížící se Velkou cenou Japonska se k manévru Alonsa vyjádřil také Nico Hülkenberg.

Zkušený pilot stáje Haas sice tvrdí, že Alonsova taktika nebyla v rámci F1 ničím výjimečným, ale zároveň Španěla zkritizoval za to, že si pro svůj defenzivní manévr nevybral správné místo.

„Můj osobní názor je, že na mě Fernandova taktika moc dobrý dojem neudělala, abych byl upřímný,“ uvedl Hülkenberg, kterého cituje Autosport.

„Melbourne je přece jenom tak trochu městský okruh. Je to tam dost úzké a do té zatáčky se najíždí rychlostí 260 a 270 km/h s tím, že se z ní vyjíždí naslepo. Pokud by z nějakého důvodu selhal systém žlutých vlajek, mohl někdo do George narazit. Pak by byly naše pocity úplné jiné,“ poukázal německý závodník.

„Takže ačkoliv si myslím, že je tato taktika v F1 docela běžná, v této konkrétní zatáčce šlo o nebezpečnou situaci. Viděli jsme to ostatně vloni u nehody Alexe (Albona, pozn. red.), jehož vůz zůstal po střetu s bariérou stát zpět na dráze,“ připomněl Hülkenberg, kterému se nezdá ani nekonzistentní vysvětlování situace ze strany Alonsa.

„Nerozumím tomu, proč následně ve vysílačce mluvil o tom, že má problém s plynovým pedálem, přičemž později už o tom nehovořil. Mluví pouze o tom, že to byla běžná taktika a tak...Jak jsem již řekl, celkově to na mě neudělalo dobrý dojem,“ uzavřel jezdec Haasu.