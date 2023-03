Hry Tota Wolffa. Nahlásil Alonsa Mercedes?

Fernando Alonso dostal v Džiddě dvě penalizace. První byla za špatné postavení na startu. Druhá, která byla později zrušena, byla za špatné odpykání penalizace.

FIA se na průběh Alonsova trestu v boxech podívala a vše bylo v pořádku. Na konci závodu si však „vzpomněla“ na údajnou dohodu týmů, že „kontakt s vozem“ bude považován za „práci na voze“, která je v průběhu penalizace zakázána.

Na konci závodu byl o možné penalizaci informován George Russell a následně také Alonso, který navýšil náskok na Russella na 5,138 sekund. Pokud by dostal penalizaci 5 sekund, pořadí by se nezměnilo. Aston Martin si ale neudělal správně domácí úkoly – Ocon totiž za totéž dostal o závod dříve 10 sekund. Přesně takovou penalizaci dostal také Alonso.

Je velmi pravděpodobné, že by si Alonso dokázal vybudovat náskok 10 sekund na Russella. Je ale také více než pravděpodobné, že by to nestihl udělat v posledních kolech.

Nabízí se otázka, proč si ředitelství závodu (nikoliv stewardi) situaci během závodu rozmyslelo. Samozřejmě se nabízí otázka, zda ředitelství závod někdo nekontaktoval.

Cui bono? Ze situace by měl prospěch Red Bull, pokud vnímá Alonsa jako soupeře v boji o titul, ale ještě více Mercedes. Alonso ztratil na Péreze 20,728 sekundy. Pokud přičteme 10 sekund, propadl by se za Russella (který dokonce pak dostal trofej).

Podle reportéra Sky Sports F1 Teda Kravitze se v paddocku proslýchá, že to byl tým Mercedes, kdo Alonsa nahlásil. Totéž s odvoláním na své zdroje tvrdí německý Bild. Na dotazy ohledně tohoto tématu Mercedes nereagoval. Toto Wolff v médiích Alonsa podpořil. Mercedes pak včera uveřejnil video, jak vrací trofej Astonu.

„Především byla penalizace velmi tvrdá, protože Aston Martin a Fernando si zasloužili být na stupních vítězů,“ uvedl Toto Wolff pro Channel 4. „Musíme se na ta pravidla podívat a zjistit, jestli se dá něco změnit, protože jeho závod to (špatné postavení na startu, pozn. redakce) neovlivnilo.“