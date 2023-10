Hrbolatý Austin neodpovídá úrovni F1, tvrdí Verstappen

Max Verstappen po vítězství na Okruhu Amerik nebyl spokojen se stavem dráhy. Podle něj je příliš hrbolatá.

I když se texaský Okruh Amerik (COTA) řadí v rámci USA k nejmodernějším závodním drahám, pojí se s ním i jedno specifikum, které je typické pro řadu zámořských závodišť – asfalt je zde velmi hrbolatý.

Na tuto vlastnost okruhu v Austinu velmi pravděpodobně doplatili Lewis Hamilton a Charles Leclerc, kteří byli po letošní GP USA vyloučeni, jelikož deska pod podlahou jejich vozu nesplňovala po závodě parametry pro minimální tloušťku.

Podle teorie Ferrari k velkému opotřebení desky, které ji zároveň ztenčilo, došlo hlavně kvůli hrbolatému povrchu tratě (tím, jak vůz nadměrně škrtal o zem).

Příliš hrbolatý povrch tratě nicméně zkritizoval i vítěz Max Verstappen, podle kterého nepomohlo ani loňské přeasfaltování některých úseků dráhy.

„Je třeba to opět předělat, protože v současné době se zdá, že je tento okruh vhodný spíše pro rallye vozy. Stále jsem jen skákal a poskakoval,“ řekl pilot Red Bullu, kterého cituje Autosport.

„Zvenku to asi nevidíte, protože jsme díky přítlaku přilepení k zemi, ale ty nerovnosti a skoky, které se nacházejí na některých místech, jsou až příliš. Nemyslím si, že to má úroveň formule 1,“ nechal se slyšet Verstappen.

„Mám tuhle trať rád. Upřímně řečeno, její uspořádání je úžasné, ale určitě potřebujeme nový asfalt a pro příští roky musí být mnohem hladší, protože o to žádáme už myslím pěkných pár let a zatím se to moc nepovedlo,“ dodal nizozemský závodník.