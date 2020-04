Hra F1 2019 je arkáda. Proto reální jezdci dávají přednost iRacingu, vysvětluje Norris

Norris porovnal F1 2019 od společnosti Codemasters s hrami iRacing a dalšími. Oficiální hra F1 a populární Gran Turismo pro PlayStation jsou podle něj „až příliš jako arkádové hry“.

„Nejezdíte v nich jako v reálném autě. iRacing je něco jako simulační program, přes volant dostáváte lepší zpětnou vazbu, ten pocit je realističtější. Je to více jako simulátor z pohledu toho, jak to cítíte na volantu, ve změnách v nastavení a podobně,“ říká Norris.

„Naopak F1 (2019) a Gran Turismo, obzvlášť Gran Turismo, to je strašné. Nechová se to jako auto, všude se jen kloužete. Je to kvůli tomu strašné, proto to nikdo nejezdí.“

Norris je jedním z šesti závodníků F1, který se zúčastnil oficiální série Virtual Grand Prix, která byla založena tento rok v reakci na pandemii koronaviru, kvůli které není možné zatím závodit na skutečných okruzích. Kvůli technickým potížím se ale nezúčastnil ani jednoho z dvou dosud odjetých závodů.

Kritický byl k Virtual Grand Prix také Max Verstappen, který se rovněž často účastní virtuálních závodů na různých platformách.

Ovládání hry „je důvodem, proč Max nehraje, protože to není jako skutečné auto. iRacing je trochu jako opravdový vůz,“ říká Norris.

„Doporučil bych F1 hry vážným závodníkům? Ne, iRacing nebo rFactor,“ dodává Brit.

Reálné finanční odměny

Americký pilot Sage Karam, který absolvoval několik závodů v šampionátu IndyCar a vyhrál první závod letošní virtuální sezóny amerického formulového šampionátu IndyCar iRacing Challenge, má s hrou iRacing bohaté zkušenosti a vysvětlil i to, že hráči si ve virtuálních závodech mohou přijít na zajímavé finanční odměny.

„Na iRacingu jsem od roku 2007, kdy to byl ještě beta mód. Jsem jeho součástí už dlouho. Je skvělé vidět ten postup,“ říká.

„To množství peněz, které je teď v závodech simulátorů. (Virtuální) Světovou sérii NASCAR sponzoruje Coca-Cola a na odměnách se rozdává 300 tisíc dolarů (7,4 milionu českých korun, pozn. redakce), což je pro sim racery neuvěřitelné. Porsche právě pro své šampionáty dalo dohromady 250 nebo 200 tisíc dolarů na odměny, takže ve virtuálních závodech začínají být velké peníze. Lidé začínají vydělávat na živobytí, ti nejlepší dostávají více než spousta reálných závodníků. Je to celkem šílené,“ ozřejmuje Karam.

Foto: Getty Images / Mark Thompson