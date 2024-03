House of Cards z Milton Keynes. Co přinesou další díly reality show?

Max Verstappen dominuje způsobem, který formule 1 nikdy nezažila. V tabulce počtu vítězství v řadě je Verstappen aktuálně na prvním a třetím místě – vyhrál 10krát a 8krát za sebou. Obě série ale rozděluje jen jeden závod – Velká cena Singapuru 2023. Kdyby vyhrál i tam, měl by 19 vítězství v řadě!

Nálada uvnitř týmu ale připomíná spíše scény ze slavného seriálu House of Cards. Na první pohled byl pilotním dílem této reality show článek De Telegraaf, který na začátku února uveřejnil, že Christian Horner čelí internímu vyšetřování kvůli nevhodnému chování vůči kolegyni. Ve skutečnosti ale rozpad Red Bullu začal dříve – úmrtím jednoho ze zakladatelů Red Bullu Dietricha Mateschitze v říjnu 2022.

Web formu1a.uno dobře připomíná, že první zádrhel přišel už dříve. V roce 2026 přijdou do F1 nové pohonné jednotky. Kromě stávajících výrobců (včetně Hondy) hodlá do F1 vstoupit také Audi. Původně měla automobilka do královny motorsportu vstoupit se svým sourozencem z koncernu VW. Porsche chtělo vyrábět pohonné jednotky a koupit podíl v týmu Red Bull.

Nakonec ale k dohodě nedošlo. Hlavní překážkou byla právě ambice Porsche hrát mnohem větší roli v samotném týmu. Red Bull si nakonec vyrábí pohonné jednotky sám ve spolupráci s Fordem. V tomto případě je ale partnerství mnohem volnější.

Podle formu1a.uno byl velkým odpůrcem vstupu Porsche Christian Horner. Ten naopak chtěl mít sám v týmu podíl – podobně jako vlastní Toto Wolff třetinu týmu Mercedes.



Foto: Getty Images / Mark Thompson

Hlavní důvody současného pnutí uvnitř Red Bullu nejsou stále jasné. Postupně se ale kristalizuje rozložení sil. Na jedné straně je „thajská“ část Red Bullu.

Výrobce energetických drinků vlastní dnes děti původních zakladatelů. Majoritní vlastník (51 %) Chalerm Yoovidhya byl v Bahrajnu a Christian Horner si dával záležet, aby se s ním objevil na řadě fotografií.

Na straně druhé je rakouská část vedena Oliverem Mintzlaffem, který má na starost sportovní stránku společnosti Red Bull. Na jeho straně je také Helmut Marko a jak se zdá, tak také Jos Verstappen. Yoovidhya údajně rakouské části nikdy plně nedůvěřoval.

Už vloni na podzim se objevily informace, že Horner v zákulisí pracuje na tom, aby Red Bull neprodloužil Markovi smlouvu. Částečně zřejmě i díky vlivu Verstappena ale Marko u Red Bullu zůstal.

Na začátku února naopak selhala snaha o odklízení Hornera. BusinessF1 přinesl informaci, že Red Bull (rakouská část) chtěl hned na začátku února uveřejnit informaci, že Horner končí. Těsně před vydáním se ale ozvali právnici Hornera, kteří vytáhli jeho smlouvu a vynutili si nezávislé vyšetřování.

Interní vyšetřování však Hornera očistilo. Zaměstnankyně, která ho vyvolala, byla naopak suspendována.

Klid ale trval jen krátce. Před prvním závodem sezóny někdo rozeslal desítkám novinářů, F1 i FOM údajné screenshoty Hornerovy nevhodné komunikace. O pár desítek hodin později řekl Jos Verstappen pro Daily Mail, že by měl Horner odejít, jinak se tým rozpadne.

Během Grand Prix Saúdské Arábie pak vyšlo najevo, že vyšetřování tentokrát čelí Helmut Marko a to kvůli možnému úniku informací médiím. Čile se spekuluje o tom, že Marko bude suspendován.

Kromě očividného boje o moc je zde ale ještě mlhou zahalená linka. Mohou současné otřesy katapultovat Verstappena k Mercedesu? Z praktického hlediska je první polovina možná – Hamilton odchází k Ferrari, takže u Mercedesu je pro příští rok volná sedačka. A Mercedes by Verstappena samozřejmě bral všemi deseti.

Verstappen má smlouvu nejen pro příští rok ale i pro další léta. Samozřejmě se nabízí otázka, proč by Verstappen odcházel z týmu, který mu postavil nejlepší vůz a se kterým letos s největší pravděpodobností získá čtvrtý titul.

Verstappen už dříve řekl, že jeho cílem byl zisk titulu. Vše ostatní je navíc. Může tak jít o novou výzvu, ale současně to může mít i zcela pragmatické zdůvodnění. V roce 2026 přijdou nové motory. Red Bull sice najal řadu zkušených inženýrů (paradoxně hlavně právě z Mercedesu), ale vývoj nové pohonné jednotky bude i tak obří výzva vyžadující zkušenosti celé továrny. Na první pohled je pohonná jednotka jednodušší (zmizí MGU-H), ale přináší výzvu v podobě většího podílu elektrické složky a především příchod udržitelného paliva. Nikdo dnes neví, jak na tom jednotliví výrobci budou. Dokáže někdo postavit výrazně lepší pohonnou jednotku? Nevíme. Čistě papírově ale mají samozřejmě výrobci jako Mercedes nebo Ferrari lepší zázemí a tedy i předpoklady.

Max Verstappen byl před víkendem na možný odchod dotazován a odmítl ho.

„(...) Samozřejmě jde o výkonnost vozu a od roku 2026 je to s novými předpisy trochu otazník. Ale to jsem věděl, když jsem smlouvu podepisoval, a také vím, co pro mě během mé kariéry udělali. Záměrem tedy je zůstat v tomto týmu, protože mě to tady baví.“

„A také jsem v rámci týmu opravdu spokojený. Dokud budeme podávat výkony, není důvod odcházet.“

Spekuluje se, že Verstappen má ve smlouvě klauzuli, která mu umožňuje odejít, pokud odejde Marko.

Jestli to tak je, nevíme. Co ale vidíme, je, že se zatímco na stranu Christina Hornera se Max Verstappen postavil dost vlažně, u Marka to bylo mnohem přímější.

„Pro mě je Helmut v tomto směru velmi klíčovým faktorem a určitě musí zůstat,“ řekl včera pro Sky Sports.

Na otázku, zda Marko musí zůstat, aby mohl zůstat i on, Verstappen odpověděl: „Vždy jsem to týmu říkal, oni to vědí.“

Bývalý fotbalový funkcionář Mintzlaff dnes přilétá do Džiddy. Můžeme jen odhadovat, jak se bude tento zápas dál odvíjet. Skončí Helmut Marko? Odejde nakonec Christian Horner a bude Max Verstappen i v příštím roce jezdcem Red Bullu?