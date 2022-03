Horší viditelnosti z vozu se přizpůsobíme, shodují se piloti

Piloti mají za sebou první tři dny oficiálních předsezónních testů nových vozů, které vychází z revolučních technických pravidel pro tuto sezónu.

Díky změnám v aerodynamice by pro piloty mělo být nyní jednodušší jet za jiným monopostem, a tím by měli mít také více příležitostí k předjíždění.

Řada jezdců si po této stránce nové vozy pochvaluje a říkají, že jízda za jiným vozem již skutečně není tolik ovlivněna prouděním vzduchu.

Někteří piloti však upozorňují, že s přechodem na větší 18palcové pneumatiky se zhoršil jejich výhled z monopostu.

Daniel Ricciardo z McLarenu upozorňuje, že piloti mají horší výhled z vozu, než jaký divákům nabízí onboard kamera posazená nad hlavou pilota.

„Můžete si myslet, že jedete s pilotem, ve skutečnosti ale nemáte jezdcům pohled,“ říká Ricciardo.

„Jde mi o to, že toho nevidíte tolik, tečka. Letos tak znovu vidíme méně, ale zvyknete si na to, sledujete referenční body a podobné věci. Je to něco, co se postupem času zlepšuje, ale zřejmě to nebylo tak skvělé jako za starých časů, kdy seděli vpředu a mnohem výše.“

Na dotaz, zda si myslí, že horší viditelnost se projeví v horší schopnosti závodit s ostatními kolo na kolo Ricciardo odvětil, že si na to celé pole zvykne.

„V autě jsou vždy slepá místa, takže když závodíte bok po boku, musíte také hodně používat svou intuici,“ dodává Australan.

„To také vytváří umění dobrého souboje. Používáte tedy své další instinkty nebo spoléháte na další věci, abyste dobře zaútočili nebo bránili.

„Myslím, že se tomu budeme muset více přizpůsobit, hlavně v začátcích roku 2022. Po několika závodech už to ale možná nebudeme vůbec vnímat,“ uzavírá Ricciardo.

„Rozhodně si na to budeme muset zvyknout,“ doplňuje Sergio Pérez z Red Bullu. „Lépe měřit naše vzdálenosti a bojovat kolo na kolo. Myslím, že si na to všichni zvykneme. Bude to další výzva pro letošní rok.“

Pérezův týmový kolega a loňský mistr světa Max Verstappen pak poukazuje na městské okruhy, které by v tomto ohledu mohly představovat problém.

„Pneumatiky jsou o něco větší, takže viditelnost by mohla být trochu jiná. Myslím, že na tratích jako je tato (permanentní okruh v Barceloně, kde se konaly první předsezónní testy, pozn. redakce), to není takový problém. Když ale pojedeme na městské tratě, bude to trochu náročnější.“

A dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso z Alpinu dodává. „Na některých městských okruzích to může být problém, protože nemáme stejný výhled z kokpitu. Přední pneumatiky jsou větší a máte na nich ještě tu věc,“ připomíná Alonso deflektory za předními pneumatikami.

„Uvidíme. Myslím, že pro všechny je to nová výzva.“