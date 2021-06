Hornerovi se nelíbí postup Wolffa, který veřejně griluje svůj tým

Toto Wolff naznačil, že tým z Brackley podává nedostatečné výkony a že se všichni v týmu, včetně jeho samotného, musí zlepšit.

„Není to jen incident na konci, který nás frustruje,“ řekl Wolff. „Je to celkově o nesplnění našich vlastních očekávání. Jsme v tom všichni dohromady: Lewis, inženýři, já, všichni v týmu."

Na Wolffova slova reagoval Christian Horner. Jde tak o další díl mediální přestřelky mezi oběma šéfy týmů. Horner nejdříve reagoval na diskuse okolo ohebných zadních křídel, když řekl, že být na místě Wolffa, tak drží jazyk za zuby – reagoval tak na údajně ohebné přední křídlo Mercedesu. Wolff zase Hornera označil za „mluvku“.

V novém díle přestřelky si Horner všímá veřejné kritiky týmu ze strany Wolffa.

„Tento víkend se hodně mluvilo o Totových komentářích,“ řekl Horner, kterého cituje Motorsport.com. „Nikdy se nebojí takhle veřejně grilovat svůj tým, s čímž nesouhlasím. Ale to je jeho právo.“

Podle Hornera budou v souboji o titul rozhodující vnější faktory – jako třeba defekt, který postihl Verstappena.

„Je to jako na houpačce. Max mohl z víkendu odjet s nejrychlejším kolem a připsat si o 10 nebo 11 bodů více do šampionátu, kdyby dojel tam, kde jel pět kol před koncem. Mohl navýšit náskok na 15 bodů.“

„Pořád je o čtyři napřed, ale v jednu chvíli to vypadalo, že by mohl 21 bodů ztrácet, kdyby Lewis ukořistil vítězství. Takže je to jako na houpačce a myslím, že dokud je výkonnost vozů tak blízko u sebe, tak tomu tak bude po celý šampionát. Proto je tak vzrušující být jeho součástí. Všechny v týmu to motivuje na úplně novou úroveň energie.“