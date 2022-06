Hornerovi je jedno, kdo z jezdců Red Bullu získá titul

Max Verstappen vloni bojoval o titul s Lewisem Hamiltonem. Nakonec se rozhodlo až v posledním kole posledního závodu.

Letos je jeho největším konkurentem Charles Leclerc z Ferrari. Ani Verstappenův týmový kolega však není daleko. Pérez po monackém vítězství ztrácí 15 bodů. Pokud by ve Španělsku nedošlo k týmové režii, byl by Pérez druhým jezdcem v šampionátu se ztrátou 1 bodu na Verstappena. Úřadující mistr světa má však o jedno odstoupení v závodě více. Na to nelze zapomínat.

„Nezáleží na tom, kdo z těch dvou je mistr světa,“ řekl Christian Horner, kterého cituje Motorsport.com. „Samozřejmě, že konstruktéři jsou nesmírně důležití. Ale ať už je to Max nebo Checo, oba jsou jezdci Red Bullu a oba mají stejnou šanci.“

„Samozřejmě je to dlouhá sezóna a bude to nahoru a dolů. Ale je skvělé mít oba jezdce na špici. Checo je na vrcholu své formy, odvádí skvělou práci. A není to jednorázové. Viděli jsme jeho pole position v Džiddě.“

Pérez musel ve Španělsku pustit Verstappena dvakrát před sebe, což komentoval slovy, že „to není fér“. Horner si však nemyslí, že v Monaku musel něco dokazovat a atmosféra v týmu je podle něj dobrá.

„Ferrari mělo rychlejší vůz, určitě v kvalifikaci, jestli to bylo v závodech, není zřejmé, ale jsou to obrovští soupeři a my musíme pracovat kolektivně, abychom se ujistili, že oba jezdce dostaneme před ně.“

„Tuto trať si vždy užíval. Vzpomínám si, že když tu pro mě jezdil v GP2, byl na tomto okruhu vždy velmi silný, a zejména na tom následujícím v Ázerbájdžánu. Mluvili jsme o tom samozřejmě hned po závodě v Barceloně a byl to naprosto nulový problém. Velmi jasně pochopil, jaká je situace. Myslím, že je momentálně ve skvělém rozpoložení, jeho sebevědomí je vysoké, jezdí velmi dobře. A časový rozdíl mezi ním a Maxem je mnohem, mnohem bližší.“

Sergio Pérez věří, že má stejnou šanci bojovat o titul jako jeho týmový kolega.

„Je to poměrně jasné,“ řekl Pérez. „Nemuseli to říkat, ale je to jasné, myslím, že na mé straně garáže je to jasné a uvnitř týmu také. Jinak bych tady nebyl. Takže je to celkem jasné.“

Max Verstappen uvedl, že jeho přátelský vztah s Pérezem nebude ovlivněn ani v případě, že budou oba ve hře o titul.

„Proč by se to mělo měnit?“ řekl Verstappen. „Jako tým fungujeme opravdu dobře. Vždy se snažíme optimalizovat auto a pracovat pro tým a dokážeme přijmout, když někdo odvede dobrou nebo lepší práci. To je podle mě velmi důležité, protože tak se navzájem respektujeme. A ano, ať nakonec vyhraje ten nejlepší, že?“

„Vždy se samozřejmě snažíme odvést co nejlepší výkon na trati, ale také se navzájem hodně respektujeme a snažíme se každý víkend získat pro tým co nejvíce bodů.“