Hornerovi je jedno, co si o něm kdo myslí

Pod vedením Christiana Hornera se z Red Bullu stal mnohonásobný mistr světa. Vloni tým zíkal po několikaleté odmlce další titul mezi jezdci a letos směřuje k titulům v obou šampionátech.

Horner se proslavil také mediálními přestřelkami se svým protějškem u Mercedesu. Horner se srovnává se Sirem Alexem Fergusonem, který byl manažerem Manchesteru United více než dvě a půl desetiletí a nikdy nezměnil způsob, jakým vedl svá jednání nebo vystupoval na veřejnosti.

„Pokud vám to vadí, neměli byste tu práci dělat,“ řekl Horner pro Sky Sports. „Mým úkolem je dělat to nejlepší, co mohu, pro tým a lidi, které reprezentuji. Když se podívám na někoho, jako je Sir Alex Ferguson, pochybuji, že by si někdy dělal starosti s tím, jak ho vnímají ostatní manažeři nebo lidé ve sportu.“

Na druhou stranu Horner zdůrazňuje, že jako šéf týmu musí intenzivně pracovat, a to jak po sportovní, tak po obchodní stránce. Kromě politických jednání s FIA musí jednat s různými sponzory.

„Mou prioritou je co nejlépe reprezentovat tým. Ať už jde o propagaci, jednání s FIA, vyjednávání se sponzory nebo rozhovory s novináři. Tyto situace musíme zvládnout pomocí všech nástrojů, které máme k dispozici.“