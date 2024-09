Hornera překvapil způsob a načasování oznámení Neweyho u Astonu Martin

Aston Martin tento týden oznámil příchod Adriana Neweyho. Spekulovalo se o tom už dlouho, takže to nikoho nepřekvapilo. Trochu překvapivý byl ale způsob...

Aston Martin tento týden oznámil příchod Adriana Neweyho. Problém je, že Newey má stále smlouvu s Red Bullem. Standardním postupem by tak bylo vydání krátké tiskové zprávy – podobně třeba na začátku roku Ferrari oznámilo příchod Hamiltona.

Lawrence Stroll ale svolal tiskovou konferenci, na které byl přítomen i Newey. Tým pak uveřejnil i fotografie Neweyho u vozu Astonu Martin.

Po tiskové konferenci se podle webu PlanetF1.com vrátil Newey zpět do továrny Red Bull. Stále totiž pracuje na hypercaru RB17, který byl představen na Festivalu rychlosti v Goodwoodu. K Astonu Martin má nastoupit v březnu.

„Aston Martin přišel samozřejmě s obrovským oznámením. Adrian měl vždy tendenci si dělat, co chce,“ řekl Christian Horner.

„Pro tento tým to byl velký okamžik a rozhodli se ho oslavit, možná trochu předčasně – ještě předtím, než mu skončila smlouva s Red Bull Racing.“

„Adrian je velmi kreativní člověk a není to jen průměrný konstruktér. Myslím, že je jediným člověkem, který ve formuli 1 stále pracuje na rýsovacím prkně. Nevyhnutelně nastane proces, kdy se budou muset navzájem poznat, jak ten druhý pracuje a tak dále.“

„Nebylo to velké překvapení, myslím, že bylo čím dál jasnější, že se vydá touto cestou, a ne do důchodu nebo do jiného týmu,“ komentoval Horner.

„Pro něj to samozřejmě bude nová výzva a bude smutné, až příští rok odejde, ale přejeme mu do budoucna všechno nejlepší.“

Podle webu PlanetF1.com by se ale už Newey neměl objevit na závodech F1, jak se původně plánovalo.