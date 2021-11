Hornera ohromila rychlost Hamiltona na rovinkách. Byla to podle něj jiná formule

„Lewisova rychlost na rovince je prostě ohromující,“ přiznal Horner pro Sky Sports F1.

„Vidíme to už několik závodů. V Turecku to začalo, pak jsme to viděli v Mexiku. Myslím, že na konci rovinky byli asi o 14 km/h rychlejší než my, takže to není žádné velké překvapení. Včera jsme viděli, že je to fenomenální, zejména s velikostí zadního křídla, které mají na autě.“

Hamilton v Brazílii nasadil nový motor, ale jen v tom to podle Hornera nebude a to i s ohledem na dřívější závody.

„Je to něco, co vozu umožňuje dosáhnout takové rychlosti. Něco se muselo stát, protože fyzika neumožňuje takovou deltu v počtu koní, takže se samozřejmě snažíme pochopit, o co jde.“

Red Bull naznačuje, že se jedná o něco v oblasti zadního křídla. FIA na začátku roku upravila testy ohebnosti zadního křídla.

„Samozřejmě vyšla technická směrnice, která změnila postup testování v této oblasti. Křídlo bylo podle toho přepracováno, možná budeme potřebovat další změnu testu. To je formule 1, o tom tenhle byznys je.“

Horner uvedl, že Hamiltonova rychlost během sprintové kvalifikace vyvolala určité obavy.

„Je na FIA, aby to hlídala, pravidla jsou poměrně stručná. Jsou stále těsnější. Je to něco, na co si budeme dávat pozor, protože zejména u Lewise to dnes byla prostě jiná liga. Myslím, že byl o 27 kilometrů v hodině rychlejší než Lando, když ho předjížděl, což je jiná formule, ale byla to od něj skvělá jízda.“

Na dotaz, zda Red Bull ví, proč je Hamilton tak rychlý na rovinkách, odpověděl Horner: „Myslím, že velmi přesně víme, čím to je. Nyní je na inženýrech, aby to prodiskutovali.“