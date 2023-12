Hornera ohromil letošní Verstappenův výkon

Nizozemec suverénním způsobem získal už svůj třetí titul mistra světa formule 1 ve třech letech po sobě. Letos byl přitom jeho výkon nejdominantnější. Vyhrál 19 z 22 velkých cen, další dva závody vyhrál jeho týmový kolega Sergio Pérez a jen v Singapuru vystřídal piloty Red Bullu na nejvyšším stupínku Carlos Sainz z Ferrari.

Podle Hornera Verstappen letos předčil všechna očekávání a ukázal své silné stránky.

„Jednoduše pokračuje v dosahování nových úrovní. Jediné poškození, které letos způsobil, bylo při vyjíždění z garáže na Silverstonu, když poškodil přední křídlo (o boxovou zeď poté, co při výjezdu z garáže nevytočil celý oblouk, pozn. redakce),“ řekl Horner.

„Jeho výkony jsou zkrátka fenomenální, vyrovnanost, dokonce i v některých závodech, kdy se musel probojovat ze zadní části pole po problémech v kvalifikaci.

„Letos předvedl několik ohromujících výkonů a neustále posouvá laťku. Je skvělé sledovat, jak pracuje s týmem, se svým týmem inženýrů a Max to vede zepředu.“

Horner očekává vyrovnání pole

Red Bull už od začátku sezóny ukazoval, že překonat jeho monopost RB19 bude pro soupeře velmi těžký úkol.

Díky stabilitě pravidel ale šéf Red Bullu očekává v následujících letech vyrovnání celého pole.

„V tomto odvětví se neustále učíte. Díky stabilním pravidlům víme, že se pole bude sbližovat. Viděli jsme to v různých bodech během uplynulého roku. My se musíme zlepšit. Musíme se neustále vyvíjet a podívat na všechny aspekty RB19, abychom vyvinuli ještě silnější RB20. Jsem si jistý, že o to budou usilovat naši konkurenti,“ řekl Horner.