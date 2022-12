Hornera konec Binotta moc nepřekvapil

Christian Horner je největší stálicí v čele týmů formule 1. Konec dalšího protějšku u Ferrari ho příliš nepřekvapil.

Sky Sports se zeptala Christiana Hornera, zda ho překvapil konec jeho protějšku u Ferrari. „Ani ne,“ reagoval šéf Red Bullu.

„Je to samozřejmě volba Ferrari. Myslím, že to bude šestý šéf týmu, proti kterému usednu od doby, co jsem u Red Bullu.“

Horner si to pamatuje velmi dobře. V čele Ferrari je od roku 2005 – ze všech šéfů týmů je služebně nejstarší.

Které šéfy Ferrari Horner (od roku 2005) zažil: Jean Todt: (do roku 2008)

Domenicali: 2008-2014

Mattiacci: 2014-2014

Arrivabene: 2014-2019

Binotto: 2019-2022

„Je to pro něj samozřejmě těžké. Letos měli skvělé auto, byli velmi konkurenceschopní.“

Spekuluje se, že by Binotta mohl u Ferrari nahradit Frédéric Vasseur. Pokud se podíváme na divočejší spekulace, mluvilo se o tom, že Maranello zkoušelo oslovit také Andrease Seidla a právě Christiana Hornera.

Horner popírá, že by měl o místo ve Ferrari zájem. „Moje angažmá je do značné míry spojeno s týmem Red Bull. Jsem tam od začátku a mám k němu velmi blízký vztah.“

Horner očekává návrat Mercedesu v roce 2023

Red Bull zažil poměrně dominantní sezónu v obou šampionátech. Nejbližším soupeřem bylo Ferrari. Mercedes byl blíže až ke konci sezóny.

„Myslím, že oba kluci měli skvělou sezónu,“ řekl s odkazem na George Russella a Lewise Hamiltona.

„To, že George skončil před Lewisem v jeho prvním roce v týmu, byl působivý výkon, ale Lewis je samozřejmě stále tady. Je třeba předpokládat, že se příští rok vrátí a budou tvrdě bojovat, stejně tak Ferrari bude chtít udělat pokrok. Příští rok to bude opravdu těžká sezóna.“