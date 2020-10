Horner zcela otevřeně přiznal, že pokud se Albon hned nezlepší, přijde někdo „zvenku“

Red Bull se dlouhodobě zastával Alexe Albona. V poslední době ale začíná připouštět, že Albon nemusí být v příští sezóně týmovým kolegou Maxe Verstappena. Tým potřebuje body. Letos už Mercedes nedožene, ale příští rok ho chce vyzvat v souboji o titul mezi týmy.

„Chceme, aby tohle místo získal Alex a potvrdil, že není potřeba hledat jinou alternativu, než je on,“ řekl Christian Horner. „Každý v týmu chce vidět, jak to dokáže.“

„V Mugellu to začalo vypadat na počínající obrat. Měl několik obtížných víkendů, takže tady se musí odrazit a pak zejména v Imole. Musí to být silný víkend od začátku do konce.“

„Je populárním členem týmu, ale potřebujeme, aby byla obě auta k sobě blíže, abychom mohli bojovat s Mercedesem. Tohle potřebujeme.“

Pokud bude Albon odejit, Horner říká, že Red Bull by hledal jezdce mimo Red Bull. Seznam zřejmě nebude tak dlouhý, protože příchod nezkušeného mladíka nedává smysl. Ve hře jsou tak Sergio Pérez nebo Nico Hülkenberg.

„Kdybychom se museli podívat na jiné řešení, museli bychom hledat mimo skupinu jezdců Red Bull – jednoduše proto, že nemáme nikoho, koho bychom tam mohli posadit. Na trhu je pár kvalitních jezdců, kteří by mohli být pro příští rok nezaměstnání.“